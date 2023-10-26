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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 100. yılda Ankara'da yeni merkez - Teknoloji Haberleri

        100. yılda Ankara'da yeni merkez

        Vodafone, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da yeni bir merkez açtığını duyurdu. Şirketin yeni merkezin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:16
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        100. yılda Ankara'da yeni merkez
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        Vodafone, iş sürekliliği ve kesintisiz iletişim hedefi doğrultusunda Ankara’da yeni bir merkez açılışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Cumhuriyet’in 100. yılında başkent Ankara’da yeni bir yatırıma imza atan Vodafone’un Ankara Merkezi'nin, şirketin paydaş ekosisteminin genişlemesinde de rol oynayacağı vurgulanıyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Vodafone’un Ankara’daki yeni merkezinin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

        "TÜRKİYE'NİN 100. YILINDA MEVCUDU BÜYÜTÜYOR"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Türkiye'nin dört bir yanında yapılan her yatırımın ülkemizin sadece ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik olarak da gelişimine katkıda bulunduğuna gönülden inanıyoruz. Bu sebeple; Vodafone'un Ankara'da gerçekleştirdiği bu yeni yatırımı da çok değerli buluyoruz. Türkiye’de birçok noktada ofisleri bulunan Vodafone'un Türkiye’mizin 100. yılında mevcudu büyüterek gerçekleştirdiği bu yatırımı sadece bir iş yeri olarak değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik dönüşümüne ve inovasyonuna katkı sağlayacak bir merkez olarak görüyoruz. Bu tarz yatırımlar, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi içerisinde stratejik bir öneme sahip olmakla birlikte, özellikle 5G’ye adım adım yaklaştığımız ve bununla birlikte artık 6G’yi konuşmaya başladığımız bugünlerde, hem sektöre hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacak. Bu yatırımı gerçekleştiren Vodafone'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemiz adına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise, “Vodafone olarak, Türkiye’deki yatırımlarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara’da yeni ve daha büyük bir merkez açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halihazırda ülke genelinde birçok bölge ofisimizle öncü teknolojileri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ankara’daki yeni merkezimiz, iş sürekliliği ve kesintisiz iletişim açısından stratejik önemde olacak. Kritik fonksiyonlarımızı içeren önemli bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Vodafone Ankara Merkezi, bu ilimizdeki yeteneklere ulaşma ve yeni bir istihdam havuzu yaratmanın yanı sıra yine bu ilimizdeki tedarikçi ağımızla yakın temasta olma ve ekosistemimizi genişletme imkânı da sunacak. Yeni merkezimizle birlikte, sürekli büyüme odağımızı korurken, ülke ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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