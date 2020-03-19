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Tüm bakanlar, işçi işveren örgütleriyle kamu bankalarının yöneticilerinin katıldığı 3 saat 50 dakika süren Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından duyurulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adlı paket 19 maddeden oluşuyor.

10 SEKTÖRDE KDV İLE SGK PRİMLERİNİN NİSAN-HAZİRAN ÖDEMELERİ 6 AY ERTELENDİ

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi.

KONAKLAMA VERGİSİ ÖTELENDİ

2- Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

İÇ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA 3 AY SÜREYLE KDV ORANINI YÜZDE 18’DEN YÜZDE 1’E İNİYOR

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

TEDBİRLERDEN ETKİLENEN FİRMALARIN KREDİ VE FAİZ ÖDEMELERİ EN AZ 3 AY ÖTELENECEK

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

İHRACATÇIYA STOK FİNANSMANI DESTEĞİ VERİLECEK

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

ESNAF VE SANATKÂRLARIN HALKBANK’A KREDİ BORCU FAİZSİZ OLARAK 3 AY ERTELENECEK

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

KREDİ GARANTİ FONU LİMİTİ 25 MİLYAR LİRADAN 50 MİLYAR LİRAYA ÇIKARTILACAK

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

UYGUN ŞARTLARDA SOSYAL AMAÇLI KREDİ PAKETLERİ TEŞVİK EDİLECEK

9- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

500 BİN LİRANIN ALTINDAKİ KONUTLARDA ASGARİ PEŞİNAT YÜZDE 20'DEN YÜZDE 10’A DÜŞECEK

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek.

TEMERRÜDE DÜŞEN FİRMALARIN SİCİLİNE MÜCBİR SEBEP NOTU DÜŞÜLECEK

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak.

12- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

13- Asgari ücret desteği devam edecek.

ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ DAHA ETKİN HALE GELECEK

14- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVREYE ALINACAK, SÜREÇ KISALACAK

15- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1.500 LİRAYA YÜKSELİYOR

16- En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN AYI BAŞINDA ÖDENECEK

17- Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YAPILACAK YARDIMLAR İÇİN 2 MİLYAR LİRA EK KAYNAK AYIRILDI

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Gülle, "TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi ana para ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak olması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz." dedi.



'EKONOMİYE KORUYUCU MASKE'



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır." değerlendirmesini yaptı. Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesinin, salgın sonrası Türkiye’nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendireceğini belirten Avdagiç, "Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü iş birliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki koronavirüs etkisi inecektir." ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin piyasada nakit akışını artıracağını belirten Avdagiç, şöyle devam etti: "Ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine eşit sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır, devletin aldığı tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz olacaktır, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır. Bunu bir seferberlik haline getirmek durumundayız. Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

'CANSUYU NİTELİĞİNDE'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğindedir. 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

'BİZE DÜŞEN İŞÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iş dünyasının talepleriyle örtüştüğünü ifade ederek, "Toplantıda ele alınan konular itibarıyla devlet yetkililerimizin sürece çok hakim olduğunu gördük. Alınan tedbirler insan yaşamı üzerine kurulu ve olmazsa olmaz tedbirler. Milletçe açıklanan tüm kararlara sonuna kadar uygulamalı olarak destek vermemiz gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Devletin bu paketle üzerine düşen sorumlulukları aldığını aktaran Aydın, iş dünyasının da istihdam konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret etti. Aydın şunları kaydetti: "İş dünyası olarak bizlere düşen; iki aylık süre içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek. Açıklanan bu kararlardan ötürü Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyor, yeni paketin iş dünyamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Allah’ın izni ile bu süreci hep birlikte, en hayırlı bir şekilde atlatacağız."

'HEM ARZI HEM TALEBİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket." açıklamasında bulundu.

'ÜRETİM. TİCARET VE İSTİHDAM YARA ALMADAN DEVAM EDECEK'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, tedbir paketinin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını bildirdi. Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişikin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomiye zarar vermemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli olduğunu belirtti.

'SAĞLIK HERŞEYİN ÜZERİNDE'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz. Koronavirüsün yaşamın her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediği bu ortamda, TİSK camiası olarak çalışan sağlığını her şeyin üzerinde görüyoruz. Üye işletmelerimiz, iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerini titizlikle yerine getirip, hükümetin aldığı tedbirleri uyguluyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞ DÜNYASINI RAHATLATACAK'



Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynağın süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacağını ifade etti.

'ÖNCELİK TÜRKİYE EKONOMİSİNİN AYAKTA KALMASI'

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Açıklanan paket, beklediğimiz gibi salgından direkt olarak etkilenen sektörlere ve bireylerin ekonomik dirençlerini artırmaya yönelikti. Doğal olarak öncelik Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasıdır. Açıklanan paket, beklediğimiz gibi salgından direkt olarak etkilenen sektörlere ve bireylerin ekonomik dirençlerini artırmaya yönelikti. Doğal olarak öncelik Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasıdır. Ekonominin çarkları döndüğü sürece, alınan tedbirlerin domino etkisi göstererek inşaat sektörüne de sirayet edeceğini düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde genel bazda alınan tedbirlerin, münferiden ve her sektöre yönelik olarak detaylandırılacağını umuyorum.Bu kapsamda sektörümüzü kısa vadede etkileyen sorunların, özellikle finansal sıkıntıların, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'tedbir paketi' içinde çözüleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'İNŞAAT PAKETE DAHİL EDİLMELİ'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği (Konutder) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bazı sektörlere sağlanacak muhtasar, KDV ve SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesi kapsamına inşaat ve konut sektörünün de önemle alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bilindiği gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak binlerce kişiye doğrudan binlercesine de dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Devreden KDV yükü sektörümüz üzerinde çok ağır bir yüktür. Geçtiğimiz dönemde yaşanan ekonomik türbülanstan en çok etkilenen ve altı çeyrektir küçülen tek sektör olarak yeni yeni toparlamaya başlamışken içinden geçtiğimiz bu süreç sektörümüzde şimdiden derin izler bırakmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de bu tarz türbülanslardan olumlu ya da olumsuz olmak üzere en az iki katı etkilendiğini vurgulayarak, "Bu sebeple işsizlik emici rol üstlenen sektörümüzün bu destek paketine dahil edilmesi ekonomik ve sosyal açıdan son derece önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.