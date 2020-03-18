Konaklama vergileri Kasım ayına ertelendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen 19 maddelik destek paketinde turizm sektörüne can suyu olacak maddeler yer alıyor.

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan 100 milyar liralık paket ile, sınırların kapanması ile zor günler yaşayan turizme destek olunması amaçlanıyor.

Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından paketi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklama vergilerinin Kasım ayına kadar uygulanmayacağını duyurdu. Konaklama vergisinin 1 Nisan 2020 tarihinde başlaması ve ve bu yılın sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanması planlanıyordu.

19 maddelik tedbir paketinde, otel kiralamalara ilişkin de çeşitli destekler yer alıyor.

Bu kapsamda, otel kiralama irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

Havayollarına yönelik de desteklerin yer aldığı tedbir paketinde, iç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesi öngörülüyor.