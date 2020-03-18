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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından ekonomiyi ilgilendiren 19 maddelik tedbir paketini açıkladı.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut kredilerinde asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek " dedi

KONUT KREDİSİNDE PEŞİNAT ORANI YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Daha önceden tüketicilere, konut almak amacı ile kullandırılacak krediler ile konut teminatlı kredilerde, konutun gayrimenkul değerleme uzmanı (konut eksperi) tarafından belirlenen değerinin, yüzde 75'ine kadar olan kredi kullanma oranı, yüzde 80'nine çıkartılmış, bu sayede konut kredisi kullanacak olan kişilerin ödemek zorunda olduğu peşinat tutarı, yüzde 20'ye düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıkladığı koronavirüs destek paketi kapsamında 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a, konut kredi peşinatını yüzde 10'a düştüğünü açıkladı.

Yeni düzenleme ile 500 bin liralık bir ev almak isteyenler 50 bin liralık peşinata sahiplerse, yüzde 90'e karşılık gelen kalan 450 bin lirayı kredi çekebilirler.