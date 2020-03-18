SON DAKİKA!

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Koronavirüsün etkilerine karşı yol haritası hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı 3 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı toplantının ardından ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı THY'ye gereken desteği vereceklerini kaydetti. 'Ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz' diyen Erdoğan devreye alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

Toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz

SGK PRİMLERİ 6 AY ERTELENECEK

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

KONAKLAMA VERGİSİ KASIMA KADAR UYGULANMAYACAK

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.



İÇ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KDV YÜZDE 1'E İNİYOR

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

NAKİT AKIŞI BOZULAN FİRMALARIN KREDİ ÖDEMELERİ 3 AY ERTELENECEK

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

İHRACATÇIYA STOK DESTEĞİ



6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

ESNAF VE SANATKARIN HALKBANK'A KREDİ BORCU 3 AY ERTELENECEK

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

KONUT KREDİLERİNDE PEŞİNAT DÜŞECEK

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

MÜCBİR SEBEP NOTU

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ 4 AYA ÇIKIYOR

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

PARA POLİTİKASINDA DÜN ADIM ATILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün acil toplanarak 100 baz puan faiz indirimine gitti ve politika faizini yüzde 10.75'ten yüzde 9.75 seviyesine çekti. Banka yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki yönlü risklerin arttığı, bankalara imkânlar çerçevesinde ihtiyaç duydukları likiditenin sağlanacağı belirtildi. Piyasaya 91 güne kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanacağı ifade edildi. Kredi koşulunu sağlayan yabancı bankalar için yabancı paralara yönelik zorunlu karşılıkların

500 baz puan azaltıldığı açıklandı. Reeskontta 90 güne kadar vade uzatımı getirilirken, miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı swap ihaleleri olacağı belirtildi. 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği ifade edildi. Reeskont kredilerinin taahhüt kapatma süresi ise 24 aydan 36 aya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı. Buna göre, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.