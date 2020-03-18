18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Ekonomik İstikrar Kalkanı"ndan emekliye zam çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmayı hedefleyen 19 maddeden oluşan bir tedbir paketiyle en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1.500 liraya yükseltilecek.
Geçen yıl yapılan düzenleme uyarınca en düşük emekli aylığı, esas aylık normal zamlarla bin liranın üzerine çıkıncaya kadar sabit kalacaktı. örneğin geçen yılın başında emekli aylığı 800 TL olan kişinin aylığı bin TL’ye çıkartıldı. SSK emeklilerine geçen yıl temmuzda yüzde 5.01, bu yıl ocak ayında da yüzde 6.49 oranında zam yapıldı. 800 TL’lik aylık bu oranlarda artırılsaydı 894 TL’de kalacaktı. Bu kişinin aylığına, normal zamlarla bin liraya ulaşıncaya kadar zam yapılmayacaktı. Yeni düzenleme ile ise bin 500 TL’nin altında emekli aylığı kalmayacak.
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK
Paketteki iş hayatını ilgilendiren diğer maddeler şöyle: İşçi başına aylık 75 TL olan asgari ücret desteği devam edecek. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.
TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ 4 AYA ÇIKIYOR
İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.
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