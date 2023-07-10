Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez yapılmaktadır. İşte noter tarafından canlı yayında açıklanan 10 Temmuz 2023 Pazartesi Çılgın sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 19:23
        10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 21.30'da açıklanıyor. İşte 10 Temmuz 2023 Çılgın sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        10 TEMMUZ 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        REKLAM

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Gülseli böyle kurtarıldı
        Rekorları altüst etti!
        Rekorları altüst etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Beşiktaş, Sırp yıldızın peşinde!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler!
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet