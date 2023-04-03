10 Nisan gecesi depremzedelere destek konseri

Sabahat Akkiraz, Musa Eroğlu, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen, Mazhar Alanson, Bulutsuzluk Özlemi, Mikail Aslan, Ahmet Koç, Selçuk Balcı, Fuat Güner, Zekai Tunca, Yonca Lodi, Onay Şahin, Murat Kekilli, Elif Kaya, İntizar, Mehmet Erdem, Latif Doğan, Apolas Lermi, Gökhan Tepe, Atiye, Özgün ve Sevcan Orhan, MESAM'ın çağrısı ile depremzedelere destek olmak için sahne bedeli almadan konser verecek.

10 Nisan saat 20.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz'ın yapacağı konserin tüm geliri noter onayıyla depremzedelere gönderilecek.