Konser geliri depremzedelere

"HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Gazapizm’in konserine destek veren Göksel, 15 Mart’ta da depremzedeler için sahnede olacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Büyük bir kederin ortağıyız. Şimdi ise hiçbir şeyi unutmadan hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Müziğin iyileştirici gücünü kullanarak yardımı ve birlikteliği sürdürülebilir kılmak için 15 Mart Çarşamba akşamı Dada Salon Kabarett sahnesindeyiz. Konserimizin bilet gelirini depremin açtığı yaraları sarmak için paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.