        10 Kasım anlamı ve önemi nedir? 10 Kasım Anma Günü hakkında bilgiler

        10 Kasım anlamı ve önemi nedir? 10 Kasım Anma Günü hakkında bilgiler

        10 Kasım tarihinde her sene anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu sene 10 Kasım Pazartesi gününe denk geldi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklere katılıyor, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini dile getiriyorlar. İşte, 10 Kasım anlamı ve önemine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 10.11.2025 - 09:27
        • 1

          10 Kasım anlamı ve önemiyle araştırılıyor. Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapılıyor. Bu sene Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci dönümü. İşte 10 Kasım 1938 anlam ve önemine dair bilgiler

        • 2

          10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

          10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

          87 yıl önce bugün sevdiklerine veda eden Atatürk, her yıl daha fazla saygı, sevgi ve özlemle tüm dünyada anılıyor. Her yıl 10 Kasım günü Ata'nın aramızdan ayrılışı törenlerle hatırlanır ve bu günde Atatürk'ün vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmaları anlatılır, yaptıkları anlamaya ve kavramaya çalışılır. 10-16 Kasım tarihleri arasındaki, Atatürk Haftasında Atatürk ün yaşamını ve çalışmalarını anımsarız. Hafta süresince vatanseverliği, kişiliği, devlet adamlığı, fikirleri ve yurdumuzun kalkınmasındaki çalışmalarını anlatılarak özlemle yad edilir.

          10 KASIM GÜNÜ NELER YAPILIR?

          10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

          *Görsel AA'dan alınmıştır.

        • 3

          10 KASIM MESAJLARI

          10 Kasım, bir yas günü değil; fikirleriyle, ilke ve devrimleriyle ölümsüzleşen bir lideri anma günüdür.

          Sonsuzluğa uğurladığımız gün değil, sonsuzluğa karıştığı gündür bugün. Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

          Aradan geçen yıllar değil, kalbimizdeki özlem büyüyor. Ata’m, izindeyiz!

          Her 10 Kasım’da değil, her gün senin izindeyiz Mustafa Kemal Atatürk.

          Emanetini sonsuza dek koruyacağız. Saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

          10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büyük önderi minnetle anıyor, onun izinde yürümeye devam ediyoruz.

          Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla aydınlanmış Türkiye, ulusumuzun ortak mirasıdır. Onun adını yaşatmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edelim.

        Habertürk Anasayfa