Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.528,57 %0,19
        DOLAR 28,3381 %0,06
        EURO 30,0687 %0,33
        ALTIN 1.809,65 %0,29
        FAİZ 37,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,98 %0,48
        BITCOIN 35.241,00 %-0,61
        GBP/TRY 34,5372 %0,28
        EUR/USD 1,0598 %0,26
        BRENT 85,42 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 2.958,77 %0,29
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama 1 yılda 3 milyon teknolojik ürün - Teknoloji Haberleri

        1 yılda 3 milyon teknolojik ürün

        Kampanya ve ürünler içeren uygulama Vodafone FLEX birinci yaşını doldurdu. Bu uygulama ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketinin müşterilerle buluşturulduğu açıklandı. Bunun yanı sıra 50 bin eski cihazın da geri dönüşüme kazandırıldığı vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 08:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 yılda 3 milyon teknolojik ürün
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone’un, değişen perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği FLEX uygulaması bir yılı geride bırakırken, bu dönemde yaklaşık 3 milyon ürünü kullanıcılar ile buluşturduğunu açıkladı. Teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketlerini müşterilerle buluşturduğunu vurgulayan firma bu uygulama kapsamında yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 50 bin eski cihazı da geri dönüşüme kazandırdığını belirtti.

        Vodafone FLEX’in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye dahil tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize fırsatlar ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Dilerlerse, eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar. Aynı zamanda müşterilerimizin kesintisiz iletişimine katkı sağlayan ve yüksek hasar onarım maliyetlerine karşı onları koruyan satış sonrası hizmet paketlerimizle de müşterilerimizin bütçesini koruyan çözümler sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        KULAKLIK EN ÇOK TERCİH EDİLENLERDEN

        Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, kulaklıklardan taşınabilir şarj cihazlarına kadar pek çok teknolojik ürünü içeren uygulamada, son 1 yılda 500 bin müşteri kulaklık, 300 bin müşteri taşınabilir şarj cihazları ve 200 bin müşteri akıllı saat kategorilerinden çeşitli teknolojik ürünlerle buluştuğu belirtildi.

        HEM ALIM HEM SATIŞ YAPILABİLİYOR

        FLEX’te yeni ürünler alınabildiği gibi eski telefonu satmak da mümkün. “Eski telefonun Vodafone’da değerli” kampanyası ile müşteriler, eski telefonlarını nakde dönüştürebiliyor ya da yeni bir cihaz alırken eski cihazlarını getirip %30’a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyor. Firma bu uygulama ile 1 yılda 50 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdırdığını duyurdu. Bu alınan eski cihazların ise yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına da önemli katkı sağladığı açıklandı.

        YAPAY ZEKA TABANLI ASİSTAN

        Son 1 yılda yapılan satışların yaklaşık %80’i Vodafone mağazalarında gerçekleştiği de açıklandı. Firma, mağazalarına akıllı saat masaları kurarak, müşterilerin diledikleri markadan kendilerine en uygun akıllı saati tercih etmelerine de olanak sağladığını belirtti. Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor. Tüm bu satış kanallarına ek olarak, “gel incele adresine gönderelim” seçeneği ile online mağazada beğenilen bir ürün fiziksel mağazada deneyimlenip, adrese gönderilebiliyor. Ürünü satın almak istedikleri durumda ise Vodafone’un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Bomba itiraf
        Bomba itiraf
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Habertürk Anasayfa