1 ayda 1,8 milyar dolarlık uluslararası finansman

Türk Telekom, Eylül–Ekim 2025 döneminde bir aylık bir süre içinde sağladığı 1,8 milyar dolarlık kaynak ile uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirket, 7 yıl vadeli 600 milyon USD’lik yeşil eurobond ihracı ile yeşil finansman hacmini 1,1 milyar dolara çıkardı ve sektördeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştığını açıkladı.

KREDİ ANLAŞMALARI VE ULUSLARARASI DESTEK

Şirket ayrıca toplam 612 milyon USD eşdeğerinde üç uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Bu kredilerden biri Finlandiya ECA kuruluşu Finnvera, biri Çin ECA kuruluşu Sinosure destekli, diğeri ise Industrial and Commercial Bank of China tarafından sağlandı. Bu kaynaklar, 5G altyapısının geliştirilmesi, sabit şebeke imtiyazının uzatılması ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin finansmanında kullanılacak.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Türk Telekom’un 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ve 600 milyon dolarlık sukuk ihracı, 3 katın üzerinde talep gördü. 109 yatırımcıya tahsis edilen yeşil eurobond ihracının yüzde 75’i sürdürülebilirlik odaklı yatırımcılardan geldi. Bu yoğun ilgi, şirketin çevresel sorumlulukla bütünleşen finansal stratejilerine duyulan güvenin göstergesi oldu.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, yapılan finansman adımlarına ilişkin şunları söyledi: “Türk Telekom olarak dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda; yeşil dönüşümü, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımları destekleyecek bir finansman dönemini başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Eylül–Ekim 2025 döneminde, bir aylık bir sürede toplam 1,8 milyar USD büyüklüğünde bir finansmanı temin ettik. Küresel ölçekte farklı piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yaratarak hem yatırımlarımızı hızlandırıyor hem de sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz 600 milyon USD’lik 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracı, yalnızca finansal değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir eşik oldu. 3 kattan fazla talep gören bu ihraçla birlikte yeşil finansman portföyümüz 1,1 milyar USD’ye çıkardık ve telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştık. Finansman kaynağı çeşitliliğimizi artırmak için, finans dışı sektörde uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ilk sukuk (kira sertifikası) ihracını 5 yıl vadeli, 600 milyon USD tutarındaki işlem ile gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra toplamda 612 milyon USD tutarındaki uzun vadeli kredi anlaşmalarımızla finansman paketimizi tamamlayarak dijitalleşme ve altyapı odaklı yatırımlarımızın sürdürülebilir şekilde finanse edilmesini güvence altına aldık. 1 ay gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz bu işlemler, uluslararası finans kuruluşlarının Türk Telekom’un sağlam bilançosuna, disiplinli mali yönetimine ve uzun vadeli stratejisine duyduğu yüksek güvenin somut bir göstergesi niteliğinde. Dijital geleceğin inşasına yönelik yatırımlarımıza ara vermeden devam ederken, çevresel ve finansal sürdürülebilirliği bir arada yürütmeye kararlıyız.”