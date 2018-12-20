Ziraat Bankası tarafından konut stoğunun eritilmesi için başlatılan kampanyaya VakıfBank ve Halkbank'ın ardından İş Bankası da katıldı. İş Bankası, kampanyaya katılan ilk özel banka oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1.78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0.98 olarak yansıtılacak. Banka krediyi çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleriyle sunacağını duyurdu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı açıklamada, kampanya ile ekonomiye katkıda bulunduklarını ifade etti. Bali, “Türkiye’nin bankası olarak bankacılık faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemize hizmet etmeyi her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ve güç birliği gerektiren böyle dönemlerde büyük kurumların sorumluluk üstlenmesi ve elini taşın altına koyarak zorlukları paylaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kurum olarak konut kredisi kampanyasına dahil olmamız da bu yöndeki yaklaşımımızın bir yansıması” dedi.

Ziraat Bankası, 14 Aralık'ta inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Aydın piyasa fiyatlarının altında bir faiz olmadığını, yüzde 1.78 faiz uygulanacağını ancak bunun 0.98'ini müşteri, kalanını ise firmanın üstleneceğini belirtmişti.