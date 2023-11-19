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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir'de akıl almaz cinayet! "Kaya tuzu" için silahla vurularak öldürüldü!

        Kırşehir'de "kaya tuzu" kavgasında silahla öldürüldü

        Kırşehir'de Hüseyin Kozanhan, sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeci Hacı Türk'ü, silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:23
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        "Kaya tuzu" cinayeti!
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        Kırşehir'de "kaya tuzu" kavgasında bir genç hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana geldi. Köyde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan (54), hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e (26), tuz siparişi verdi.

        İddiaya göre; Hacı Türk , istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi.

        Hacı Türk hayatını kaybetti.
        Hacı Türk hayatını kaybetti.

        İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti.

        İhbarla köye ekipler sevk edildi. Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kozanhan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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        #kaya tuzu
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