Konut stoğunun eritilmesi için başlatılan kampanyaya Ziraat Bankası'nın ardından VakıfBank ta katıldı. Banka aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını duyurdu.

FİRMALARA NAKİT AKIŞI SAĞLAYACAK

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Müşterilerini yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200’den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Aydın piyasa fiyatlarının altında bir faiz olmadığını, yüzde 1.78 faiz uygulanacağını ancak bunun 0.98'ini müşteri, kalanını ise firmanın üstleneceğini belirtmişti.