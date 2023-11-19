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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta son dakika alarm: Gemiyle irtibat kesildi, cezaevindeki hükümlüler nakledildi - Güncel haberler

        Son dakika haberi Gemiyle irtibat kesildi, cezaevindeki hükümlüler naklediliyor!

        Zonguldak'ta şiddetli sağanak nedeniyle alarm durumuna geçildi. Kentte fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor. Yağış ve fırtına nedeniyle de Karadeniz Ereğli K2 tipi cezaevindeki hükümlüler nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:56
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        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
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        Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

        Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

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        DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

        Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan 'Kafkametler' adlı Türk gemisine ilişkin açıklama yaptı.

        12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.

        CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜLER NAKLEDİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

        Fotoğraflar: DHA

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