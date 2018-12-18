19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Halkbank, aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank’ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla iş birliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98’i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek.
Halkbank konut kredisini yüzde 0.98’e kadar indirerek hem konut üreticisi firmaların taleplerine hem de banka müşterilerinin konut ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor. Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı yeni oranların, Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacağı bildirildi.
STOKLARIN ERİTİLMESİ HEDEFLENİYOR
Konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme ile, firmaların konut stokunun eritilmesi hedefleniyor.
Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank’taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacağı ve, firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacağı bildirildi.
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