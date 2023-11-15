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        Haberler Gündem Yağmurlu günler kapıda - En Son Haberler

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmurlu günler kapıda, kuzey rüzgarlarına dikkat

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldı: Bu gece yarısı Köstence-Varna üzerinden Marmara'ya sokulacak yağışlı hava ile İstanbul'da yağmurlu bir perşembe sabahı olacak. Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve Batı Karadeniz geneli ile Ege kıyılarında hava benzer şekilde yarın sabah yağmurlu. Hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalıyor ve İstanbul'da 13°C, Ankara'da 14°C, İzmir'de 17°C'ye düşüyor. Yarının havası rüzgarın kuzeyden esmesiyle biraz üşütebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:59
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        Yağmurlu günler kapıda
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        Türkiye’de yağmurlar kendini göstermeye başladı, son 7 gün içinde büyük merkezlere 2 kez yağmur yağdı. Toplam yağış miktarları metrekareye 50 mm’nin altında kalsa da bu miktarlar toprağın suya doyma yolunda yardımcısı oluyor. Bugünden sonra gelecek yağmurların barajlara yapacağı katkıyı daha belirgin şekilde göreceğiz.

        KUZEY RÜZGÂRLARI BİRAZ ÜŞÜTEBİLİR

        Bu gece yarısı Köstence-Varna üzerinden Marmara’ya sokulacak yağışlı hava ile İstanbul’da yağmurlu bir perşembe sabahı olacak. Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve Batı Karadeniz geneli ile Ege kıyılarında hava benzer şekilde yarın sabah yağmurlu. Hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalıyor ve İstanbul’da 13°C, Ankara’da 14°C, İzmir’de 17°C’ye düşüyor. Yarının havası rüzgarın kuzeyden esmesiyle biraz üşütebilir.

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        YAĞMUR YAĞIŞLARI KUVVETLENEBİLİR

        Ankara’da hava soğudu ve perşembe öğlen başkent zayıf kuvvette yağmurla ıslanabilir.

        Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu-Çorum-Tokat hattında perşembe günün yağmurları yer yer su baskınlarına yol açabilir. Samsun-Ordu arasında da yağmur yarın kuvvetlenecek görünüyor.

        Perşembenin akşam saatleri ise Doğu Karadeniz’de şiddetli yağışlar sele yol açabilir. Rize kıyıları şu an suyun en çok birikeceği alan olarak görünüyor. Doğu Karadeniz yaylalarında perşembeyi cumaya bağlayan gece kar da yağabilir. Trabzon-Rize-Artvin hattında kuvvetli yağış cuma öğlen saatleri bölgeden ayrılacak.

        CUMA GÜNÜ HAVA YENİDEN YUMUŞUYOR

        Türkiye’yi batıdan doğuya kat edecek bu yağışlı dalganın ardından cuma günü yurtta hava yeniden açıyor, rüzgarlar güney yönlerden esmeye başlıyor ve hava yumuşuyor. Fakat 18 Kasım Cumartesi Trakya, Kuzey Ege ve İstanbul son zamanların en kuvvetli fırtınasını yaşayabilir. Cumartesi günü genel olarak Marmara’da ve Ege’de açık hava planı olanların güncellemeleri yakından takip etmesinde yarar var.

        SU HAVAZLARI İÇİN İYİ BİR HABER

        Rüzgar fırtınası (denizlerde 80 ila 100 km/saat süratli) ve kuvvetli yağmur Marmara’da hayatı olumsuz etkileyecektir. Batı Karadeniz açıklarında oluşması muhtemel (meteorolojide siklon) hava koşulu, Marmara üzerine 1 gün içinde aşırı yağış düşmesini sağlayabilir, şehir hayatı için riskler içeren ama su havzalarında coşkuyla karşılanacak yağmurlara hazırlıklı olalım.

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        KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIR OLALIM

        Akdeniz kıyıları da Marmara ve Karadeniz gibi fırtınalı olacak. Antalya-Mersin boyunca cumartesi beklenen yağışlar sele yol açabilir. Bu cumartesi gecesinden sonra deprem bölgesi genelinde kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Adana-Hatay-Adıyaman boyunca pazar gün içinde kuvvetli yağışlara hazırlıklı olunmalı.

        ULAŞIM BU KOŞULLARDAN ETKİLENECEK

        Türkiye’yi genel olarak etkileyecek bu kuvvetli fırtınalar ve sağanaklar ile sonbaharın sıcak ve yumuşak tarafından çıkıp kışa benzeyen havalara geçiş yapıyoruz. Karayolları, havalimanları ve deniz üstünde neredeyse her yer bu koşullardan etkilenecektir. Batı ve güney bölgeler fırtına ve yağışlı havanın etkisinden 20 Kasım Pazartesi çıkıyor.

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        #Yağmurlu günler
        #haberler
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