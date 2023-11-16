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        Haberler Dünya Ortadoğu Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 00:09 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:22
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
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        Dışişleri Bakanlığı "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahunun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." açıklamasında bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.

        Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.

        Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir.

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        Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır.

        Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir." denildi.

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