Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası: 3 ülkeye transferi gündemde!
Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin odağında olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. İngiliz basını, Kerem'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığını öne sürdü. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Taraftalar tarafından sık sık eleştiriye maruz kalan Kerem, Bayern Münih-Galatasaray maçı öncesi Avrupa'ya transfer olmanın heyecan verici olabileceğini aktarmıştı.
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Sky Sport muhabiri Ben Heckner, sarı-kırmızılı forma ile gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığını belirtti.
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Yaz ayından Avrupa'ya gitmeyi isteyen Kerem'in ise isteği İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek olduğu iddia edildi.
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Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı.
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Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük rol oynayan milli futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 38 karşılaşmada 10 gol ve 14 asist yaptı.
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Bu sezon ise 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 5 gol, 7 asistlik katkı verdi.
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