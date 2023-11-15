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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası: 3 ülkeye transferi gündemde! - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası: 3 ülkeye transferi gündemde!

        Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin odağında olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. İngiliz basını, Kerem'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığını öne sürdü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:50
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        • 1

          Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          Taraftalar tarafından sık sık eleştiriye maruz kalan Kerem, Bayern Münih-Galatasaray maçı öncesi Avrupa'ya transfer olmanın heyecan verici olabileceğini aktarmıştı.

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          Sky Sport muhabiri Ben Heckner, sarı-kırmızılı forma ile gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığını belirtti.

        • 4

          Yaz ayından Avrupa'ya gitmeyi isteyen Kerem'in ise isteği İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek olduğu iddia edildi.

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          Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük rol oynayan milli futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 38 karşılaşmada 10 gol ve 14 asist yaptı.

        • 7

          Bu sezon ise 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 5 gol, 7 asistlik katkı verdi.

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