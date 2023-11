'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda

REKLAM advertisement1

Matthew Perry, hayatı boyunca etrafındaki herkesi güldürmüştü, ancak beklenmedik ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Friends ekibi kısa bir açıklamada bulunmuş ve "Matthew'un kaybı hepimizi derinden sarstı. Biz sadece rol arkadaşı değil, bundan fazlasıydık. Biz bir aileydik. Söylenecek çok şey var ama şu an yas tutmak ve bu akıl almaz kaybı sindirmek için biraz ara vereceğiz. Zamanla, mümkün olduğunda daha fazla açıklama yapacağız. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanında onu seven herkesle birlikte." demişti.

Günler süren sessizliğin ardından Perry'nin 'Arkadaşlar'ı veda mesajlarını yayınladı.

"GÜNÜMÜ HER ZAMAN GÜZELLEŞTİRDİN"

Dizide Rachel karakterini canlandıran Jennifer Aniston Instagram'da yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

"Ah oğlum bu çok derinden acıttı. Matty'mize elveda demek daha önce deneyimlemediğim delice bir duygu dalgasına sebep oldu. Hepimiz hayatımızın bir noktasında kaybetmeyi deneyimleriz. Aşkı kaybetmek veya hayatı kaybetmek. Bu kederin içinde gerçekten oturabilmek, birini bu kadar derinden sevdiğiniz için neşe ve şükran hissetmenizi sağlar. Ve biz onu derin bir şekilde sevdik. O bizim DNA'mızın bir parçasıydı. Biz her zaman 6 kişiydik. Bu, kim olduğumuzu ve yolumuzun ne olacağını sonsuza kadar değiştiren seçilmiş bir aileydi.

Matty, insanları güldürmeyi sevdiğini biliyordu. Onun söylediği gibi eğer 'kahkaha' duymazsa, öleceğini düşünürdü. Onun hayatı gerçekten buna bağlıydı. Ve oğlum bunu yapmayı başardın. O hepimizi güldürdü. Ve zor güldü. Son birkaç haftadır mesajlarımızı ortaya döküyordum birinden diğerine. Gülmek, ağlamak, sonra tekrar gülmek. Onları sonsuza dek saklayacağım. Bir gün bana gönderdiği bir mesajı buldum. Her şeyi söylüyor. (İkinci slayda bakın )

Matty, seni çok seviyorum ve artık tamamen huzur içinde olduğunu ve her türlü acıdan kurtulduğunu biliyorum. Seninle her gün konuşuyorum. Bazen şöyle dediğini duyuyuyorum "Daha çılgın olabilir miydi?"

Dinlen küçük kardeşim

Her zaman günümü güzelleştirdin…"

"ALTI YABANCIDAN BİR AİLE YARATABİLDİK"

Dizide Chandler'ın (Matthew Perry) en yakın arkadaşı Ross'u canlandıran David Schwimmer'ın vedası ise şöyleydi:

"10 inanılmaz yıllık kahkahan ve yaratıcılığına teşekkür ederim. Kusursuz komik zamanlamanı unutmayacağım. Sen düz bir diyaloğu alır ve kıvırırdın. Sonuçta o şey tamamen orijinal ve beklenmedik bir şekilde komik olurdu. Bu hala şaşırtıcı. Ve senin kalbin. Sen cömert davrandın ve bizimle paylaştın, böylece biz altı yabancıdan bir aile yaratabildik.

Bu fotoğraf seninle geçirdiğim en sevdiğim anlardan biri. Şimdi beni aynı anda hem güldürüyor hem de üzüyor. Seni orada aynı beyaz bir takımla ellerin ceplerinde hayal ediyorum, etrafa bakıyorsun."

"Daha bulutlu olabilir miydi?"

"BANA GÜVENDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Dizide Phoebe karakterini oynayan Lisa Kudrow, Perry'ye onu çok fazla güldürdüğü için teşekkür etti:

"Pilot bölüm çekimi, Bizim Gibi Arkadaşlar, hemen bizi aldılar, biz NBC Upfronts'taydık, sonra... Sen poker oynamamızı önerdin ve bunu çok eğlenceli hale getirdin böylece baştan bağ kurduk. Bunun için teşekkür ederim.

Söylediğin bir şeye beni o kadar çok güldürdüğün, kaslarımın ağrımasına ve her gün yüzümden gözyaşları akmasına neden olduğun için teşekkür ederim. Uzlaşma gerektiren altı yönlü bir ilişkide açık kalbin için teşekkür ederim. Ve bir sürü konuşma. Kendini iyi hissetmediğinde işe gelip tamamen muhteşem olduğun için teşekkür ederim.

Bir insanın sahip olabileceği en güzel 10 yıl için teşekkür ederim. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Seni tanıyararak senden öğrendiğim nezaket ve sevgi için teşekkür ederim. Seninle geçirdiğim zaman için teşekkür ederim Matthew."

"İÇİM KAN AĞLAYARAK SANA ELVEDA DİYORUM"

Dizide olduğu gibi gerçek hayatta da sıkı bir dost olan Matt Le Blanc, Instagram hesabından, Matthew Perry ile birlikte olduğu Friends’in en ikonik sahnelerinin yer aldığı fotoğrafları paylaşarak şu mesajı yazdı:

“İçim kan ağlayarak sana elveda diyorum. Açıkçası birlikte geçirdiğimiz zamanlar hayatımın en güzel zamanlarıydı. Seninle o sahneleri paylaşmak ve arkadaşım demek bir onurdu. Seni düşündüğümde hep gülümseyeceğim ve seni unutmayacağım. Asla. Kanatlarını aç ve uç kardeşim, sonunda özgürsün. Çok seviyorum. Ve sanırım bana hala 20 dolar borcun var.”

"EĞLENCELİ VE NAZİKTİ"

Dizide Monica Geller karakterine hayat veren Courtney Cox, Perry için yayınladığı mesajda "Eğlenceli ve nazikti" dedi. Dizide Chandler ve Monica'nın tek gecelik kaçamağı seyirci tarafından çok sevilince, senaristler kaçamak hikayesini aşk hikayesine dönüştürmüştü. Dizi boyunca Chandler ve Monica'nın aşk dolu, duygusal ve komik anlarına tanıklık ettik. Yeri geldi güldük, yeri geldi ağladık. Aşk hikayelerinin ilk sahnesini paylaşan Cox, Perry ile yaşadığı binlerce andan sadece bir tanesini yayınladı.

Cox paylaşımında "Seninle yaşadığım her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum. Biriyle benim Matthew ile olduğum kadar yakın çalıştığınızda, paylaşmak istediğiniz binlerce anı olur. Şu an için işte favorilerimden biri.

Geçmişten küçük bir anı anlatabilmek için Chandler ve Monica'nın Londra'da bir gecelik kaçamak yapması gerekiyordu. Ancak seyircilerin tepkisi sayesinde aşk hikayesinin başlangıcı oldu.

Bu sahnede, yatakta yuvarlanmaya başlamadan önce, söylemem için komik bir replik fısıldadı. Sık sık böyle şeyler yapardı. Eğlenceli ve nazikti."