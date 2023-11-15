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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı iddiası - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı iddiası

        Devre arasında transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 15:00 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:00
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

        • 2

          Galibiyetin ardından milli araya girilirken siyah-beyazlılar da bu süreçte eksiklerini giderecek.

        • 3

          Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Çalımbay, basın toplantısında devre arasında transfer yapılacağının sinyallerini vermişti.

        • 4

          Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.

        • 5

          TYC Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Leonardo Godoy'un transferi için külübüyle anlaştı.

        • 6

          Haberde Arjantinli sağ bek için Kartal'ın kasasından 2 milyon dolar çıkacağı aktarıldı.

        • 7

          Leonardo Godoy'un Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı yönündeki kararını birkaç hafta içerisinde vereceği belirtildi.

        • 8

          2020 yılından bu yana Estudiantes'te oynayan 28 yaşındaki defans oyuncusu, bu yıl başarılı bir performans sergiledi.

        • 9

          2023'te Arjantin ekibiyle 44 maçta görev alan deneyimli sağ bek, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

        • 10

          Estudiantes ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Godoy'un güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro.

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