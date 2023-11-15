Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı iddiası
Devre arasında transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.
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Galibiyetin ardından milli araya girilirken siyah-beyazlılar da bu süreçte eksiklerini giderecek.
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Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Çalımbay, basın toplantısında devre arasında transfer yapılacağının sinyallerini vermişti.
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Beşiktaş için Arjantin basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi.
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TYC Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Leonardo Godoy'un transferi için külübüyle anlaştı.
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Haberde Arjantinli sağ bek için Kartal'ın kasasından 2 milyon dolar çıkacağı aktarıldı.
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Leonardo Godoy'un Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı yönündeki kararını birkaç hafta içerisinde vereceği belirtildi.
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2020 yılından bu yana Estudiantes'te oynayan 28 yaşındaki defans oyuncusu, bu yıl başarılı bir performans sergiledi.
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2023'te Arjantin ekibiyle 44 maçta görev alan deneyimli sağ bek, 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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Estudiantes ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Godoy'un güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro.
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