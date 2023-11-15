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        Haberler Gündem 3. Sayfa Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!

        Karabük'te 2 kişi dehşeti yaşadı: Koyun otlatırken ayı saldırdı

        Karabük'te koyunlarını otlatan 2 kişi ayı saldırısı ile dehşeti yaşadı. Kendi çabaları ve köpeklerinin yardımıyla kurtulan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2023 - 19:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:12
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        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Bağbaşı köyü kırsalında koyun otlatan Turan Koymat (50) ve Emrah Koymatlı, ayının saldırısına uğradı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kendi çabaları ve köpeklerinin yardımıyla kurtulan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Telefonla yardım isteyen ikili, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        "KOVALAYAYIM DİYE TEPKİ VERİNCE BANA SALDIRDI"

        İHA'nın haberine göre, yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Emrah Koymatlı, şunları söyledi:

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        "Sabah küçükbaş hayvanları otlatmak içi araziye yayıldığımızda köpekler havlıyordu. Daha sonra ayı küçükbaş hayvanlarıma saldırmaya başladı. O esnada kovalayayım diye tepki verince bana saldırmaya başladı. Boğuştuk ve bu hale geldik. Ayı komşuma da saldırdı. Saldırınca ben onu, o beni kurtarmaya çalıştım. Köpekler geldi, uzaklaştı. O anki psikoloji çok kötüydü. İnsan hiçbir şey yapamıyor. Elinden bir şey gelmiyor."

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Haberin ilk fotoğrafı AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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