Galatasaray'da ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
Süper Lig'de milli araya 31 puan ve averajla ikinci sırada giren Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak isterken, listedeki isimler ortaya çıktı.
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Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da yola iddialı şekilde devam etmek için ocak ayında kadrosunu güçlendirecek.
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Yaz transfer döneminde Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'den şu ana kadar istediği verimi alamayan Cimbom, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira'nın da bir türlü istenilen seviyeye gelememesinin ardından 8 numara transferi için harekete geçti.
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Yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transferi de domine etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 8 numara adaylarını belirledi.
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Galatasaray, ilk olarak Molde forması giyen Emil Breivik'i gündmeine alırken, Norveçli oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi de taraftarı heyecanlandırdı.
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Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer ismin ise İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen Nijeryalı Wilfried Ndidi olduğu öğrenildi.
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İki oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
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Devre arasında orta sahaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan G.Saray'da, Ndombele'nin satın alma opsiyonu transferdeki gelişmelere göre kullanılmayabilir.
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Bu arada sarı kırmızılılar, Sergio Oliveira için gelecek olası teklifleri de değerlendirmeye alacak.
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