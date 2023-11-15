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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday

        Süper Lig'de milli araya 31 puan ve averajla ikinci sırada giren Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak isterken, listedeki isimler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:12
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

        • 2

          Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da yola iddialı şekilde devam etmek için ocak ayında kadrosunu güçlendirecek.

        • 3

          Yaz transfer döneminde Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen Ndombele'den şu ana kadar istediği verimi alamayan Cimbom, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira'nın da bir türlü istenilen seviyeye gelememesinin ardından 8 numara transferi için harekete geçti.

        • 4

          Yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transferi de domine etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 8 numara adaylarını belirledi.

        • 5

          Galatasaray, ilk olarak Molde forması giyen Emil Breivik'i gündmeine alırken, Norveçli oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi de taraftarı heyecanlandırdı.

        • 6

          Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer ismin ise İngiltere Championship ekibi Leicester City'de forma giyen Nijeryalı Wilfried Ndidi olduğu öğrenildi.

        • 7

          İki oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

        • 8

          Devre arasında orta sahaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan G.Saray'da, Ndombele'nin satın alma opsiyonu transferdeki gelişmelere göre kullanılmayabilir.

        • 9

          Bu arada sarı kırmızılılar, Sergio Oliveira için gelecek olası teklifleri de değerlendirmeye alacak.

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