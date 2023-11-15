Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da faciadan dönüldü - Öne Çıkan Haberler

        Bursa'da AVM'nin oyun salonunda bağlantı demiri kopan salıncaktaki 5 çocuk yaralandı

        Bursa'da bir AVM'nin içinde bulunan eğlence alanında aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi. Makinanın arıza yapması sonucu oyuncak aşağı çökerken, bazı çocuklarda hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:34 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da faciadan dönüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da bir AVM’nin oyun bölümde salıncağın bağlantı demirinin kopması sonucu 5 çocuk düşerek, yaralandı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, oyun bölümü geçici olarak kapatıldı.

        Olay saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesindeki bir AVM’nin oyun bölümünde meydana geldi.

        BAĞLANTI DEMİRİ KOPTU

        Eğlenmek için AVM’nin oyun bölümüne gelen çocuklar ‘discovery’ isimli oyuncağa bindi. Bir süre çalışan oyuncağın, aniden bağlantı demiri koptu. Demiri kopup zemine düşen oyuncaktaki Z.Ü., T.İ., M.G., S.Y., Z.Ç. adlı çocuklar yaralandı. Durumu fark eden aileler çocukları oyuncaktan çıkartırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

        REKLAM

        HASTANELERE SEVKEDİLDİLER

        İhbarı üzerine AVM’ye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AVM’nin oyun bölümü ise bir süre kullanıma kapatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa AVM
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Habertürk Anasayfa