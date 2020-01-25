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Zümrüdüanka oyuncuları kimler? dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizi öncesinde araştırılıyor. Zümrüdüanka dizisinin konusu "Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır... Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür..." şeklinde özetlenebilir. İşte Zümrüdüanka oyuncuları:
ALP NAVRUZ (SERHAT DEMİRKAN)
20’lerinin sonunda... Nevşehir’in en zengin ailelerinden Demirkanların büyük torunu... Anne ve babasını daha çok küçükken kaybetti... Bu yüzden amcası Adil Demirkan onu kendi oğlu gibi yetiştirdi... Ama yine de yetim ve öksüz büyümenin acısını her zaman yüreğinde hissetti Serhat... Bundan dolayı da hiddetli, savaşkan bir delikanlı oldu... Çalışkan, azimli, cesur ve pes etmek nedir bilmeyen bir yapısı vardı... Küçüklüğünden beri hem okudu hem de amcasının yanında; fabrikalarda, kum ocaklarında, narenciye depolarında çalıştı. Mühendisliği bitirdi. Vatani görevini yapmaya gitti... Sonra... Suriye’de şehit düştüğü haberi geldi... Ve herkesin hayatı bir anda değişti…
ALP NAVUZ KİMDİR?
1990 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlarda yazı yazma merakı başladı. Şiir ve öyküler yazmaktadır. Türkçe Eğitimi alanında Yüksek lisans eğitimi almaktadır. Bir klasik bir spor markanın reklam yüzü oldu. Birçok oyuncu koçu ile çalıştı, oyunculuk ve kamera önü teknik eğitimleri aldı ve almaya devam etmektedir. Arel Üniversitesi ve birçok sosyal yardımlaşma kurumlarından en iyi çıkış yapan ve yılın oyuncusu ödülünü aldı
Alp Navruz'un Oynadığı Diziler
Zümrüdüanka / Serhat / 2020
Elimi Bırakma / Cenk Çelen / 2018-19
Fazilet Hanım ve Kızları / Sinan Egemen / 2017
Arkadaşlar İyidir / Berke / 2016
CEREN YILMAZ (ZÜMRÜT KULOĞLU)
20’lerinin başında... Fakruzaruret içindeki Kuloğlu Ailesi’nin en büyük kızı... Anası, babası ve iki kardeşiyle müflis Körkuyu Mahallesi’nde yaşıyordu. Çalışkan, vefalı, kendinden daha çok ailesini düşünen, onurlu ve sebatkar bir kızdı. Tüm ailenin yükü onun sırtındaydı. Demirkanların holdinginde çalışıyordu ama maaşı beş boğazı geçindirmeye yetmiyordu. Ve o kadar büyük bir sırrı vardı ki bu sır yüreğini dağlıyordu…
CEREN YILMAZ KİMDİR?
6 Haziran 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Filinta ve Deli Gönül dizilerinde rol almış. Üç Harfliler : ''Adak'' sinema film'inde başrol olarak yer almıştır.
Ceren Yılmaz'ın Oynadığı Diziler
Zümrüdüanka / Zümrüt / 2020
Deli Gönül / 2017
Filinta / 2016
Ceren Yılmaz'ın Oynadığı Filmler
Üç Harfliler : "Adak" / 2019
SELİM BAYRAKTAR (ABBAS DEMİRKAN)
Ailenin ve konağın tek varisi ve reisi. İstediğini yapan başına buyruk, 2 çocuk babası. Kendinden küçük kardeşi ile anlaşamayan, çocukluğunda sevgi yoksunluğu yaşamış biri.
SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
17 Haziran 1975’te Kerkük’te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Antalya’da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite’si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı. Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa’yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde Ali Osman karakterine hayat verdikten sonra, HBO’da yayınlanan ‘Succession’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2019 yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Beyaz perdede ilk kez 2009 yılında Büyük Oyun filminde gördüğümüz Bayraktar, Kırmızı, Aşk Sana Benzer, Kanlı Girdap, Vezir Parmağı, İstanbul Kırmızısı, Arada, Cingöz Recai ve son olarak Can Dostlar filmlerinde rol aldı ve sinema dünyasında adından çokça bahsettirdi. Uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2015 yılında yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği Orman isimli kısa filmde de oynadı.
Son olarak Netflix’te yayınlanacak olan ‘Ottoman Rising’ projesinde Çandarlı Halil Paşa karakterini canlandırdı ve şimdi de ‘Zümrüdüanka’ dizisinde Abbas karakterine hayat verecektir.
Selim Bayraktar'ın Oynadığı Diziler
Zümrüdüanka / Abbas / 2020
Rise of Empires: Ottoman / 2020
Aşk Ağlatır / 2019
Ağlama Anne / Ali Osman / 2018
Ufak Tefek Cinayetler / Edip Hoca / 2017-2018
Görünen Adam / Eşref Şerif / 2017
Gecenin Kraliçesi / Hakan / 2016
Muhteşem Yüzyıl / Sümbül Ağa / 2011-2014
Bir Bulut Olsam / Mahmut Paşa / 2009
Köprü / Erdal / 2006-2007
Selim Bayraktar'ın Oynadığı Filmler
Sevgili Komşum / Cengiz / 2018
Aşk Sana Benzer / Aykut / 2015
Kırmızı / Gökhan / 2014
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda / 2013
Büyük Oyun / Kaçakçı Lider / 2009
SEBAHAT KUMAŞ (SANİYE ARSOY)
20’lerinin ortasında... Demirkan Holding’in yüzlerce çalışanından biri... Çilekeş, cefakâr, tüm yaşamını kardeşi Oya’ya adamış genç bir kadındı...
Sebahat Kumaş Kimdir?
1989’da Aydın’da dünyaya gelen Sebahat Kumaş, çocukluk yıllarını İzmir’de geçirmiştir. Lisenin ardından Fotoğrafçılık alanına yönelmiş, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde tamamlamıştır.Yemek yapmaya ilgi duyan Sebahat Kumaş şuan Anadolu Üniversitesinde Aşçılık okumaktadır. Liseden sonra ablası ile İstanbul’a taşınıp çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalara başlamıştır. Ekol drama sanat okuluna başladığı dönem Arka Sıradakiler dizisinde rol almıştır. Ardından 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde iki sezon Esma Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır. 2013-2016 yılları arasında Karagül dizisinde Melek karakteriyle karşımıza çıkan Sebahat Kumaş hemen ardından Kalbimdeki Deniz dizisinde Diyar karakterini canlandırmıştır.
Sebahat Kumaş'ın Oynadığı Diziler
Zümrüdüanka / Saniye Arsoy / 2020
Kalbimdeki Deniz / 2016
Karagül / 2013
Muhteşem Yüzyıl / 2011
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