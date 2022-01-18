Livaneli'den Sezen Aksu'ya destek

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Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Aksu'nun şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada polemik yarattı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN DESTEK

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli'den ise Aksu'ya destek gecikmedi. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir dizi açıklama yayınlayan Livaneli, şu ifadelerini kullandı:

Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar.

Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi.

Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür.

"SEZEN AKSU YALNIZ DEĞİLDİR"

Son olarak ünlü şarkıcı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Zülfü Livaneli, gönderisine, "#sezenaksuyalnızdeğildir" etiketini not düştü.