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Haberler Magazin Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı ve Hz. Havva ile Hz. Adem ile ilgili şarkı sözleri polemik oldu! Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı ve sözleri! Sezen Aksu ne dedi?

Sezen Aksu’nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı ve şarkı sözleri sosyal medyada polemik oldu!

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada polemik oldu. Aksu'ya gelen eleştirilerden sonra Mustafa Sandal ve Seda Sayan, ünlü şarkıcıya destek çıktı

16.01.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı ve Hz. Havva ile Hz. Adem ile ilgili şarkı sözleri polemik oldu! Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı ve sözleri! Sezen Aksu ne dedi?
Sezen Aksu’nun şarkı sözleri olay oldu
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Haber Merkezi

Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Youtube'da yayınladığı parçasına bir not da düşen Aksu, "Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…" ifadelerini kullandı.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Ancak 'Minik Serçe'nin, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepki çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.

Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz "Modanız geçti" diyerek sitem etti.

"AKIL VE MANTIK DIŞI!"

Tepkilerin ardından Sezen Aksu'ya ilk destek meslektaşı Mustafa Sandal'dan geldi.

Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, "Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!" diyerek sert çıktı.

Sandal'ın ardından Seda Sayan ve Demet Akalın da konuyla ilgili bir paylaşımlarda bulundu.

Sayan ve Akalın, "Sezen Aksu manevi değerimiz, ayrıca o bir halk ozanıdır" mesajını paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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  • turan 2022-01-17 07:43:00 sanatçılığına bişey diyen yok sandal efendi hakaret var bilmem sende anlıyormusun şarkı diye sanat diye istediğinizi okuyamassınız okursanız bedelini adalet ödetmezse ödetir birileri sokakta pazarda...
  • 2022-01-16 18:19:00 haddinizi bilin kutsallarımıza dokunamazsınız..
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