Bahçeli'den Enes Kara ve Sezen Aksu mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Rusya-Ukrayna arasında her ihtimale açık gerilim hattı, Rusya-ABD-NATO arasındaki nafile görüşme turları, Ege ve Akdeniz'deki kutuplaşmalar, güney sınırımızdaki terörle mücadele süreçleri gündem başlıklarından bazılarıdır" diyerek konuşmasına başladı.

KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR

Kazakistan'daki gelişmelere dikkat çeken MHP lideri, "Kazakistan'ı hakimiyet altına alan kaotik tablo tesirini kaybetmiştir. Bu dost ve kardeş ülkede iç isyan, iç çatışma ortamı sükut bulmuş, hayat normale dönmeye başlamıştır. Askeri birliklerin 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'dan ayrıldıkları gözlemlenmektedir. Sıradan zam protestosunun biçim, şekilde değiştirerek bir darbe mekaniğine dönüş yaptığını müşahede ettik. İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden, bölgesel güç mücadelelerini okumadan Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamamız zordur. Sonuçta çok sayıda ölüm, yaralama ve yağma vakası yaşanmıştır. Kazakistan'daki olayların bölgesel direnci test ettiği ortadadır. Tek merkezden kurgulanmış terörist saldırılarla Kazakistan'ın çözülmesi, taviz üstüne taviz vermesi hedeflenmiştir. Bu bildik ve tanıdık kanlı bir şablondur. 5 Ocak 2022'de Kazakistan Güvenlik Konseyi'ne bizzat başkanlık yapmaya başlayan Tokayev olayların uzun bir hazırlık aşamasından geçtiğini açıklamıştır. Bunun yanında Afganistan menşeli grupların ülkeye girdikleri, saldırı ve suikastların tarafı olduğu iddia edilmiştir. Kazakistan'daki olayların önü alınmıştır fakat Türkiye'de dahil olmak üzere dikkat çeken ülkeler için bu gibi tehditler muhtemeldir. Hazırlıklı olmak tarihi mükellefiyettir" diye konuştu.

ORTAK ASKERİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Bahçeli, "Kazakistan'daki istikrarsızlıklara karşı Türk Devleti Teşkilatı tavrını göstermiştir. Ancak üye ülkeler arasında bir askeri anlaşma olmadığı için barış ve istikrar gücü tesis edilememiştir. Üye ülkeler arasında askeri işbirliği şartlarının bina edilmesidir" ifadelerini kullandı.

IRAK'TAKİ SEÇİMLER

MHP lideri Bahçeli, "Irak'ta yapılan seçimlerin sonuçları netlik kazanmıştır. Şu anda hükümet kurulmasıyla ilgili süreç işlemektedir. Irak halkının iradesiyle belirlenen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından bu yana siyasi teamül haline gelen etnik ve mezhep temelli paylaşım düzeni devam etmektedir. Parlamento başkanının seçilmesine müteakip, başbakan da belirlenmiş olacaktır. Irak parlamentosuna 7 Türkmen milletvekili seçilmiştir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen sosyal, siyasi ve ekonomik haklardan mahrumdur. Bu durum çelişkilidir, adaletsizdir. Irak Türkmenleri siyasi cepheleşmeden çok çekmiştir. Türkmenler kimlik ve kültür özelliklerinden içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar gerilimlerin ortasında yer almışlardır. Irak'ın anlaşmazlık ve itilaflarla pekişmiş alanlarında yaşayanlar Türkmenlerdir. Musul ve Telafer'den başlayarak Mendeli'ye kadar uzanan bölgede Türkmenler varlık mücadelelerini sürdürmektedir. Nasılsa, Irak coğrafyasında itilaflı bölgeler diye lanse edilen bölgelerin tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentleri Kerkük, Tusurmatu, Altınköprü ve Kifri'nin demografik yapısıyla alçakça oynanmıştır. Bu Türk düşmanlığıdır. Türkmenlerin ve Türkmen kentlerinin imhasına hizmet etmek barbarlıktır" diye konuştu.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peşmerge'nin Kerkük başta olmak üzere yuvalarına, onurlarına kast etme hazırlıkları felakettir. Buna cüret edenler karşılarında Türklüğün iradesini bulacaktır. Kerkük Türk'tür. Siyasi temsilleri en doğal haklarıdır. Irak Türkmenleri yok sayılamaz. Türkmenlerin birden fazla bakanlık görevinde yer almaları tarihi ve siyasi mecburiyettir. Türk'ün Şiisi, Sünnisi olmaz. Etrafımız bu kadar kuşatılmışken, Türk düşmanlığı kıtaları dolaşırken birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız? Mezhepçilik fitnedir, silahtır. Bu silaha sarılanlar asla bizden değildir. Türk'ü, Türkmen'i arayanlar kardeşlikle geçen muhteşem tarihte bulacaktır."

ENES KARA'NIN İNTİHARI

Elazığ'da intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara hakkında konuşan Bahçeli, "Geçtiğimiz hafta salı günü yükseköğrenimi Elazığ'da sürdüren Enes Kara isimli gencimizin intihar etmesi her yönüyle konuşulmuş, tartışılmış, istismar edilmiştir. Sebebi ne olursa olsun bir gencimizin ruhi bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür. TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı teklifimizin kabulünü bekliyoruz. Kadınlarımızı, çocuklarımızı hedef alan taciz, tecavüz ve cinayetin karşısındayız. Malum intihar vakası ne ilk ne son olacaktır. Buradaki asıl mevzu, söz konusu intiharın menfur bir siyasi olaya dönüştürülerek, intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu doğru değildir, insani ve vicdani değildir. Bir intihar olayı üzerinden fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmek isteyenler ilkesizlerdir" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enes Kara intiharı kolektif bir saldırı vasıtası haline getirilmiştir. Herkesin yasalar kapsamında ve mahşeri vicdan sınırlar içinde hareket etmeye hakkı vardır. Tarikat ve cemaatler devletle rekabet etmedikten sonra sosyolojik bir realite olarak hayatın var olan akışında olmaya devam edecektir. Biz hiç kimsenin avukatı değiliz ama mesele dinimiz olunca sözümü esirgemeyiz. Bu tip intihar hadiselerine şahit olunmuştur. Geride kalan 1 hafta boyunca asıl nedeni karanlıkta kalan bir intihar nedeniyle dinimize saldıranlar art niyetlidir. Gerçeklerin örtbas edildiği bugünkü insanlık döneminde karşı karşıya olduğumuz olayları tutarlı bir mantık örgüsüyle tefrik etmek durumundayız. Maddi ve manevi miras, teknoloji, talepler ve eğilimler insanın dünyaya ve topluma bakışını etkilemektedir."

SEZEN AKSU'YA: SERÇEYSEN SERÇELİĞİNİ BİL

Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" dedi.

CHP'YE KAVALA TEPKİSİ

Konuşmasında CHP'yi eleştiren MHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu geçen hafta ziyaret ettiği Zonguldak'ta sosyal kimlikler üzerinden konuştuğunu söylemişti. Kısaca yine yaş tahtaya basmıştır. Kalbi başka dili başka, fikri başka zikri başkadır. CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında, Sarosçu Kavala'nın izindedir. CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının Kavala duruşmasında ne aradıklarıdır. Osman Kavala Türkiye'yi sevmemesine rağmen bu CHP'li yöneticilerinin Kavala ilgisi neye yorumlanmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayları arasında Kavala da mı bulunmaktadır?" dedi.

Bahçeli, "Geçen hafta "Bu Bahçeli'ye kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, biz tencere değiliz ki kapak bizi bulsun. Sen kendine bak. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma da kime ışık saçtığın belli olsun" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DAKİ DEVLET BAHÇELİ HATIRA ORMANI

MHP lideri Bahçeli, "Diyarbakır Kırklar Dağı'na gerçekleşen 210 dönümlük Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı kurulması kararına düşmanca tavır alanların kanında bozukluk vardır. Biz orman yakmadık, doğaya, yeşile, cana ve mala kast etmedik. Ateşin çocukları denen şerefsizlere prim vermedik, dağlarda silahla gezmedik. Şahsımın adını tartışmaya açıp olmadık ithamda bulunanlar unutmasınlar ki Diyarbakır Türkiye'nin 81 vilayetinden birisidir. Diyarbakır Türk milletinin yadigarıdır. Diyarbakır'a hangi hizmetlerimizin geçtiğini soranlara muhabbetimiz yeter diyorum" diye konuştu.