Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 9. yılında, film endüstrisinin buluşmasını sağlayan VisionIST, 'Endüstri Günleri' başladı. Festivalin yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci, açılışta konuştu; "Festivalin ilk amacı adaleti gündemde tutmak ama bir diğer amacımız da hem festivalin hem de endüstrinin birbirine profesyonel zeminde faydalı olması ve desteklemesi. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi."

Prof. Dr. Bengi Semerci

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen festivalin yeniliği olarak düzenlenen VisionIST 'Endüstri Günleri'nin danışmanlığını yapan Zeynep Atakan konuklara, sektörün önemli isimlerinin panellerle, yansımalarla ve atölye çalışmalarıyla ağırlanacağını açıkladı. Açılış gününün programlarında ilk olarak İpek Tugay moderatörlüğünde 'Dijitalleşme ve Sinemanın Gelecek 10 Yılı' başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panele; Antoni Saura, Selin Arat ve Sarp Kalfaoğlu katıldı. Ardından '80'lerde Kadın Yönetmen Olmak' başlıklı Yansıma'da ise Nisan Akman tecrübelerini katılımcılara aktardı. Sonrasında Atölye çalışmasında Zeynep Atakan yapımcılık alanındaki gelişmeleri ve fikirlerini aktardı. Sıla Karakaya sanat yönetmenliği hakkında bilgiler verdi. İlk günün son programı olan Ustalık Sınıfı'nda ise Zuhal Olcay oyunculuk konusunda yaşadıklarını ve fikirlerini paylaştı.

Zuhal Olcay ise yaptığı konuşmada "Günümüzde oyuncuların asgari şartları geçmişe göre daha iyi sağlanıyor. Oyuncu da zihnini, her ana ve şarta göre hazır tutmalı. Şizoid bir durum ama oyuncu bunu yapmalı" dedi

Şizoid: Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler sürekli olarak sosyal aktivitelerden ve yeni insanlarla tanışmaktan kaçınırlar. Diğer kişilerle iletişim kurmaktan kaçındıkları için, anlamlı ilişkiler içine giremez ve yalnız kalırlar. Duygularını ya hiç göstermezler ya da çok yüzeysel duygular yansıtırlar.