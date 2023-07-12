Zuckerberg UFC şampiyonlarıyla antremanda

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Geçtiğimiz günlerde Twitter'a rakip uygulama Threads'in piyasaya sürülmesi ile birlikte tartışmalar da alevlenmişti. İki büyük sosyal medya hesabının sahipleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg de sosyal medya üzerinden ciddi atışmalar yapmıştı.

Musk rakibi Threads'in sahibi Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmiş, Meta'nın CEO'su da bunu kabul etmişti.

Musk'tan, 'kafes dövüşü' hazırlığı Haberi Görüntüle

Dünyaca ünlü milyarderlerin sosyal medya üzerinden atışmaları ve göndermeleri bununla sınırlı kalmadı. Yine sosyal medya üzerinden Elon Musk'ın yaptığı bir paylaşım bu kafes dövüşünün yalnızca sosyal medya üzerinde bir atışma ile kalmayarak gerçeğe dönüşebileceğini hissettirmeye başladı. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, ünlü Amerikan güreşçisi ve dövüş sanatları ustası Geroge St-Pierre ile idman yapan fotoğraflarını yayınladı.

ZUCKERBERG'DEN DE KAFES DÖVÜŞÜ İDMANI

Yeni hayata geçirdiği uygulaması şimdiden 100 milyon indirmeyi geçen Mark Zuckerberg de tıpkı Muks gibi UFC şampiyonlarıyla antreman yaptı. Israel Adesanya ve Alexander Volkanovski ile antremanından Sports Bible tarafından paylaşılan görselde, "Mark Zuckerberg, Elon Musk dövüşü öncesinde UFC şampiyonlarıyla antrenman yaparken çılgın bir formda görünüyor" ifadelerine yer verildi.