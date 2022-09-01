Zorunlu karşılıklardan komisyon alınacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu

karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı.

Buna göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.

Konuyla ilgili TCMB'den resmi açıklama yapılmadı.