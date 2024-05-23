Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılıların sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için konuştu. Ali Koç, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama da yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, Galatasaray'ın pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Dursun Özbek ve Erden Timur arasında geçen diyaloğa da değindi.
"ERDEN BEY'E TEŞEKKÜR EDECEĞİMİ SANMAZDIM..."
Ali Koç, "Erden Bey'e teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil!" dedi.
DURSUN ÖZBEK - ERDEN TİMUR DİYALOĞU
Dursun Özbek ve Erden Timur arasında pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında geçen söz konusu diyalog şu şekilde;
Dursun Özbek: "TFF'de bir gün herkesin içinde Ali Bey, Erden Timur'a 'Sen Koç ailesini tanımıyorsun, seni bitireceğim!' dedi."
Erden Timur: "O kısımları duymadım başkanım."
Dursun Özbek: "Demedi mi?"
Erden Timur: "Ona benzer bir şeyler söyledi."
Dursun Özbek: "Ayağa kalktım ve ben de 'Sen kimsin, otur aşağıya!' dedim. 'Tık' oturdu."
"2 KORUMAYLA GELDİM"
Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylara ve Dursun Özbek'in açıklamalarına değinen Ali Koç, sözlerine, "Sayın Olgun Aydın ile benle görüşmek istediği bir şey vardı, anlattım, aracı istedi dedi, aracı çıktı hayır dedi. 40-50 kişi stadyuma geldi, sonra 70-80 kişi dedi. Ben 2 korumayla tek başıma geldim, baksın kameralara." diye devam etti.
"BAHSETTİĞİ KONUDA ÖYLE BİR ŞEY OLMADI"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İmza kampanyasında en şahit oydu, çat pozisyon değiştirdi. Çok daha fazla örnek sayabilirim. Ben söylediklerinden çok duruma odaklanıyorum. Bu seviyeye gelmiş insan bilerek böyle yalan mı söylüyor, patolojik bir durum mu var, yoksa hatırlamıyor mu bazı şeyleri? Bu kadar rahat, önemli konuda, milyonları temsil eden insanların rahat yalan söylememesi lazım. Bahsettiği konuda hiç o şekilde bir şey olmadı. Ne geçtiğini anlatırım. Öyle bir konu hiçbir şekilde geçmedi." açıklamasında bulundu.
"DURSUN ÖZBEK'İ DOĞRULAMADI"
Ali Koç, "Basını kınıyorum. Niye? Çünkü muhatap olduğunuz kulüpler, başkanlar, yöneticiler açık ve külliyen yalan söyleyince üstüne gitmiyorsunuz. Siyasette de bu böyle. 40-50 kişi, 70-80 kişi oldu. Ben tek gittim. Takip edilmediği için insanlar çok rahat yalan söylüyor. Yalanının yüzüne vurulmayacağını biliyor. Sayın Erden Timur, Dursun Özbek'i doğrulamadı. Ertesi gün gazeteler ne yazdı? Ben ailemin ismini hayatım boyunca kullanmadım. Gazetelere yansıyan işin o bölümü oldu." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir şey daha söyleyeyim; 20 başkan vardı diyor, 3 başkan vardı toplantıda ben dahil. O iki başkan TV kanalında söyledi, 'Dursun Bey'in sözleri yalandır' dedi. Hangi birini ifade edeyim. Basın doğrular için bize ayar vermelidir. Söylenen her yalan kabul görüyorsa, bu da futbolun yapısal sorunlarından biridir." sözlerini sarf etti.
Basın mensuplarından gelen "O akşam aslında Dursun Özbek'in o stadyumda olduğu söyleniyor, doğru mu?" şeklindeki soruya cevap veren Ali Koç, "Bu benim de kulağıma geldi. Yüzde yüz emin olmadan gündeme getirmedik. Atıp tutmak kolay Türkiye'de. Ortaya atsak böyle bir şeyi çık işin içinden çıkabilirsen... Emin değilim." diye cevap verdi.
"FENERBAHÇE İÇİN OLAĞANÜSTÜ"
Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarına devam eden Ali Koç, "O gün 19.05'te şampiyon olacaklardı. Namağlup şampiyon olacaklardı. Özellikle beni hedef alan koreografiler vardı. Ligin son 1 haftasına rahat gireceklerdi. Büyük paralar harcayıp eğlence, parti, podyumlar, sanatçılar vardı. Hepsine baktığımızda Fenerbahçe için olağanüstü bir gün yaşandı o gece." diye konuştu.
"POLİSİ ZAN ALTINDA BIRAKIYOR"
Ali Koç, "Kendi ayıplarını örtmek için devletin memurlarını hedef alıyorlar. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Stadı'na geliyorum dese polis yardımcı olmayacak mı? Olacak. Polisi zan altında bırakıyorlar." sözlerini sarf etti.
"PLANLARI BOZULDU O GECE"
Ali Koç, açıklamalarına, "Biz ne büyük derbi zaferleri kazanmış bir camiayız ama bunun anlamı 82 dakika 10 kişiyle, pek çok insanların, pek çok kurumların planları bozuldu o gece. Biz, çok mutlu olduk. Ben de spontane bir şekilde, nasılsa 50 bin kişi gelmiş, 2 saat takım orada bekleyecek deyip arabaya binip oraya gittim. Bizle mücadele edenler devleti, devletin polisini hedef alıyorlar kendi ayıplarını örtmek için." sözleriyle devam etti.
Ali Koç, derbiyle ilgili olarak ayrıca, "Futbolcuların sahaya çıkma arzusu vardı. Seyircimiz oradaydı. Biz toparlayana kadar seyircimiz de ayrılmıştı. Hatıra fotoğrafı çektirmek istedik. Ayıp mı? Talimatlara aykırı mı? 1 kişi bile yoktu stadyumda. İşimiz provokasyon olsa, kavga olsa stadyumda seyirci varken çıkarız, kadın yöneticileri sahaya götürmeyiz." açıklamasında bulundu.
"OLAY SEBEBİ BAYRAK! BAYRAK NAMUSTUR"
Derbinin ardından saha içinde yaşanan olaylara değinen Ali Koç, "Futbolcuların sahaya çıkma arzusu vardı. Seyircimiz oradaydı. Biz toparlayana kadar seyircimiz de ayrılmıştı. Hatıra fotoğrafı çektirmek istedik. Ayıp mı? Talimatlara aykırı mı? 1 kişi bile yoktu stadyumda. İşimiz provokasyon olsa, kavga olsa stadyumda seyirci varken çıkarız, kadın yöneticileri sahaya götürmeyiz. Oradaki ilk derbide tam kadro taraftarımızla bütünleşmiştik maçtan sonra. Bu sefer çok istediği için takımımız, dedik ki sahaya çıkalım ve çıktık. Olaylara sebep olan konu bayraktır. Bayrak namustur. Orada bizim bayrağımızı gasp etmeye çalıştılar. Gereken tepki verilmiştir. Keşke olmasaydı." dedi.
"ABARTMA, YALAN SÖYLEME..."
Ali Koç, "Saygı çift taraflıdır. O stadyuma girişinde sağdaki veya soldaki duvarda ne var, stadyumumuza dikilen bayrak var. İkinci duvarda ne var, 2.5 saat biber gazı, kavga, gürültü, yaralıların olduğu 12 Mayıs'taki maçta kupa almaları var. Sen istediğini yapacaksın, sana yapıldığı zaman bu saygısızlık, çete, eşkıya, silahlı adam. Bırak bu işleri! Ben gittim, iki de koruma. Abartma, yalan söyleme, insanları zan altında bırakma DNA'larına işlemiş. Keşke sıkıntı olmasaydı. Bayrakla fotoğraf çektirip otobüse binip gidecektik." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in derbinin ardından açıklamaları için konuşan Ali Koç "Delikanlıysan gel vs vs. delikanlı olan kavgaya çağırıyor. TV'ye çıkartamıyoruz. Hangisi gerçek, bilemiyoruz." dedi.