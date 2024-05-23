Mersin'de TIR'da çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR'da yangın çıktı. Yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi
Ömer Güleç idaresindeki sıfır araç yüklü TIR'da Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü TIR'ı güvenlik şeridine çekip durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucu TIR ve üzerindeki 7 sıfır araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında bir otomobil de yanmaktan son anda kurtarıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.