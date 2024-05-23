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        Haberler Gündem Mersin'de TIR'da çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Mersin'de TIR'da çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR'da yangın çıktı. Yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:01 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:01
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        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
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        Ömer Güleç idaresindeki sıfır araç yüklü TIR'da Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü TIR'ı güvenlik şeridine çekip durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın sonucu TIR ve üzerindeki 7 sıfır araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangında bir otomobil de yanmaktan son anda kurtarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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