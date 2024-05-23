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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi toprağa verildi: "Yaklaşık 3 milyon kişi katıldı"

        İran Cumhurbaşkanı Reisi toprağa verildi: "Yaklaşık 3 milyon kişi katıldı"

        19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı açıklanan Meşhed'deki törende Reisi'nin cenazesi, İmam Rıza Türbesi'nde defbnedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2024 - 19:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:03
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          Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

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          Reisi, Tebriz, Kum, Tahran ve Bircend kentlerinde düzenlenen veda törenleri sonrasında bugün Meşhed kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

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          Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentinde gerçekleştirilen töreninin ardından memleketine getirilen Reisi'ye veda dolayısıyla Meşhed sokaklarında, özellikle de toprağa verildiği İmam Rıza Türbesi çevresinde posterleri ve matemi simgeleyen siyah bayraklar asıldı.

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          Türbe dışında ve içinde yoğun kalabalığın katılımıyla düzenlenen tören Kur'an- Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Reisi ve diğer yetkililer için dualar edildi ve mersiyeler okundu.

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          Törene çok sayıda ülkeden üst düzey temsilci ve bakanlar ile İranlı sivil ve askeri yetkililer katıldı.

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          Reisi'nin cenazesi, akşama doğru İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan alanda toprağa verildi.

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          İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin medya platformu Nour News'in haberine göre Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kalender Şerif, cenazeye yaklaşık üç milyon kişinin katıldığını söyledi.

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          NE OLMUŞTU?

          Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirmişti.

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          İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirilmişti.

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          Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşışmıştı.

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          Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

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          Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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