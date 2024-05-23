Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelerden para çıkarken Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde kaynak girişi var." dedi.

Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uluslararası bankalardan edindiğimiz kaynaklar küresel piyasalara göre çok daha ucuz ve uzun vadeli." ifadesini kullandı.

Detaylar birazdan...

CARRY TRADE NEDİR?

Yatırımcıların iki ülke para birimi arasındaki faiz oranları farkından yararlanarak düşük faizle borçlanıp, yüksek faize yatırım yapmasına carry trade denir.