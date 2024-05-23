Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasında mahkemeden Pitt lehine karar

Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti, Fransa'daki Chateau Miraval'ın mülkiyet hakkı için yıllarca hukuk savaşı yürütüyor. 2016'da boşanma davası açan ve 2019'da mahkeme tarafından bekar ilan edilen bir zamanların en gözde Hollywood çifti, üzerinde üzüm bağları bulunan ve arazisinde devasa şato olan Fransa'daki mülk için büyük bir çekişme içinde.

Angelina Jolie, Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra kendi hissesini Rus iş insanına satmıştı. Pitt, kendisinden habersiz yapılan bu işleme itiraz ediyor ve yıllardır bu satışın iptali için uğraşıyor.