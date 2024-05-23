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Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, sosyal medya hesabından morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaşmıştı. Bunun üzerine Tunaboylu hakkında hakkında açılan soruşturma açılmıştı. Soruşturma, 9 Ekim 2023'te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak, Can Tunaboylu hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Can Tunaboylu Can Tunaboylu'nun Aybike Çelik’i darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Can Tunaboylu ile Aybike Çelik katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Aybike Çelik REKLAM Duruşmada savunma yapan Can Tunaboylu; "Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Sabaha kadar sinir krizi devam etti. Sabah polis çağırdım" dedi. Duruşmada konuşan şarkıcı Aybike Çelik ise "Grubun vokalisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine darp davasını da görünce şikâyetçi olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE KASTEN VURMADIM" Duruşmada savunma yapan sanık Can Tunaboylu; "Benim annem ve babam da sanatçıdır. Ben de müzisyenim. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmamıştım. Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu. Kendisi aynı yıl mart ayında protez tırnaklarıyla benim vücudumu çizip, gözümü morartmıştı. Darp raporu alıp şikâyetçi oldum, hâlâ soruşturma aşamasında... Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki, aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruk vurmaya devam etti. Sonra 'Yeter artık' diyerek ayağa kalktım ve kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim müştekinin yüz bölgesine gelmiş. Çünkü sonradan yüzünde morarma olduğunu gördüm. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Sabaha kadar sinir krizi devam etti. Sabah polis çağırdım. Gelen polislere ikimizde şikâyetçi olmadığımızı söyledik. Daha sonra 15 Ekim’de sosyal medya üzerinden hakkımda linç kampanyası başlattı. Ben kesinlikle kasten vurmadım" dedi.

"KISKANÇLIĞIM YERSİZ DEĞİLDİ" Duruşmada söz verilen Aybike Çelik; "Çevresindeki insanlardan rahatsızdım, kıskançlığım yersiz değildi. İlişkinin bu şekilde yürüyemeyeceğini söyledim. Tırnaklarımı kendi göğsüne batırıp kırdı. Gözüme yumruk attı, tırnaklarımı göğsüme batırarak kırdı. Yüzüme tükürdü. Sistematik olarak darp edildim" ifadelerini kullandı. Olayın üstünden günler geçtikten sonra şikâyetçi olduğu sorusuna ise Aybike Çelik; "Grubun vokalisti Kaan Boşnak'ın hamile eşine darp davasını da görünce şikâyetçi olmaya karar verdim" şeklinde yanıt verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme tarafların tanıklarının dinlenmesi için ekim ayına ertelendi. İDDİANAME Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle