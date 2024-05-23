Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Türkiye genelinde bir haftadır süren bahar havası yerini fırtına ve sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji ve AFAD'ın "sarı kod" uyarılarının ardından birçok kentte sağanak etkili oluyor. Ankara, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Edirne ve birçok ilde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. İşte yurttan sağanak manzaraları...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.
Uyarıda "Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir." denilmişti.
Peş peşe gelen uyarıların ardından beklenen yağış birçok kentte etkisini gösterdi.
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ADANA
Adana'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
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Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.
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Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.
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Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.
Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.
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BALIKESİR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde de sağanak etkili oldu.
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Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı.
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İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
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KARS'TA DOLU ETKİLİ OLDU
Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.
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Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.
Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti.
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Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
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ESKİŞEHİR
Eskişehir'de de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde de şiddetli yağmur ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
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Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin isabet ettiği bir otomobilin arka camı kırıldı. Dolu, bazı araçların metal aksamında göçüklere yol açtı.
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Dolu nedeniyle sokaktaki elektrik ve haberleşme direklerinde bulunan bazı kablolar koptu, evlerin bahçelerindeki çiçekler zarar gördü.
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SİVRİHİSAR-POLATLI KARA YOLUNDA DOLU ULAŞIMI AKSATTI
Ankara'nın Polatlı ilçesi ile Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi arasında öğleden sonra etkili olan dolu, şehirler arası trafikte aksamalara neden oldu.
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Yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre dolunun etkisini kaybetmesini bekledi. Yağış sırasında bazı araçların yüzeyinde hasar meydana geldi.
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Yaklaşık yarım saat etkili olan dolunun ardından devam eden sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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BİTLİS
Bitlis'in Tatvan ilçesinde de benzer görüntüler vardı.
Kentte sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aralıklarla devam eden sağanağın ardından akşam saatlerinde dolu etkili oldu.
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Cumhuriyet Caddesi'nin bazı bölgelerinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı. Vatandaşlar, yağıştan korunmak için saçakların altına ve iş yerlerine sığındı.
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Yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, 10 iş makinesi ve 55 personelle cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etme ve tıkanan mazgalları açma çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.
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EDİRNE
Açık bir havada güne başlayan Edirne'de ise gökyüzü kısa sürede kara bulutlarla kaplandı, ardından kuvvetli sağanak başladı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.
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Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.