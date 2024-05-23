Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.