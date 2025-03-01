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        Haberler Gündem Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı - Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal neden gözaltına alındı?

        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada ise Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın istifa ettiği duyuruldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.03.2025 - 22:11 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:32
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        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

        İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
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        ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA: GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

        Zorlu Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

        Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

        Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.

        Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

        Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.

        CEM KÖKSAL'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

        Cem Köksal istifa açıklamasında: "Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itbiariyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım. Konunun, Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına Ramazan ayı dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

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        RAMAZAN AYINI KUTLAMIŞTI

        Güler mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahşedilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        KURUMSAL OLARAK KUTLAMAYI DOĞRU BULMAMIŞTI

        Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise Güler'in mesajına, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" yanıtını verdi.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

        Sosyal medyaya yansıyan şirket içi yazışmalar sosyal medyaya yansıyınca tartışma başlamıştı.

        Engin Güler
        Engin Güler
        Cem Köksal
        Cem Köksal
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        #cem köksal gözaltı
        #haberler
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