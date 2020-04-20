20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1- Hesabınızı koruyun
Zoom hesabı, internet üzerinde kullandığınız diğer hesaplardan farksız. Bu yüzden, hesabınızı kurarken temel koruma önlemlerine özen göstermelisiniz. Başka yerde kullanmadığınız güçlü bir parola kullanın ve hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemiyle koruma altına alın. Bu sayede hesabınızın daha iyi korunmasını ve daha zor ele geçirilmesini sağlarsınız. Ayrıca, hesap verileriniz sızsa bile kendinizi koruyabilirsiniz.
Zoom’a özel bir nokta olarak şuna da dikkat etmelisiniz: Kayıt olduktan sonra, kullanıcı adı ve parolanıza ek olarak bir de Personal Meeting ID (Kişisel Toplantı Kimliği) alırsınız. Bunu herkese açık yerlerde paylaşmaktan kaçının. Zoom’da Personal Meeting ID ile açık toplantılar düzenlemek de mümkün olduğundan bu kimliği sızdırmak son derece kolay. Bunu paylaştığınızda, toplantı kimliğini bilen herkes düzenlediğiniz toplantıya girebilir. Bu yüzden bu bilgiyi paylaşırken dikkatli olun.
2- Zoom’a kayıt olurken iş e-posta adresinizi kullanın
Zoom’daki bir hata, sistemin aynı alan adını kullanan e-postaları (@gmail.com veya @yahoo.com gibi yaygın olanlar haricinde) aynı şirkete aitmiş gibi değerlendirmesine ve iletişim bilgilerinin o gruptaki herkesle paylaşılmasına neden oluyor. Örneğin bu durum, Kazakistan’da yaygın olarak kullanılan @yandex.kz uzantılı e-posta hesaplarıyla Zoom’a kayıt olanların başına geldi. Aynı olay, daha küçük e-posta sağlayıcılarına ait e-posta adreslerinde de gerçekleşebilir. Bu yüzden, Zoom’a kayıt olurken iş e-posta adresinizi kullanın. İşle ilgili iletişim bilgilerinizi gerçek iş arkadaşlarınızla paylaşmanız bir sorun teşkil etmeyecektir. İşte kullandığınız ayrı bir e-posta adresiniz yoksa yaygın kullanılan e-posta sağlayıcılarında ayrı bir hesap açarak kişisel iletişim bilgilerinizin gizli kalmasını sağlayabilirsiniz.
3- Sahte Zoom uygulamalarına kanmayın
Kaspersky güvenlik araştırmacısı Denis Parinov bu Mart ayında, popüler video konferans hizmetlerinin (Webex, GoToMeeting, Zoom ve diğerleri) adlarını kullanan zararlı dosyaların sayısının geçen yıla göre yaklaşık üç kat arttığını tespit etti. Siber saldırganlar Zoom ve benzer uygulamaların popülerliğinden yararlanarak zararlı yazılımları video konferans uygulaması şeklinde gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, Zoom’u Mac ve PC’ye indirmek için zoom.us resmi web sitesini, mobil sürümler için de App Store veya Google Play sayfalarının ziyaret edilmesini tavsiye ediyor.
4- Konferans bağlantılarını sosyal medyada paylaşmayın
Şu sıralar etkinlik düzenlemenin tek yolu çevrim içi etkinliklerden geçiyor. Herkese açık bir etkinlik düzenlemek isteyen birçok kişi Zoom uygulamasına yöneliyor. Etkinliğiniz herkese açık olsa bile bağlantıyı sosyal medyada paylaşmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde kötü niyetli kişiler etkinliğinize saldırıp, hakaretler ve rahatsız edici içerikler paylaşabilir. Son dönemde moda haline gelen bu olaya “Zoombombing” adı veriliyor.
5- Her toplantıya parola koyun
Düzenlediğiniz toplantıya yalnızca istediğiniz kişilerin girmesini sağlamanın en iyi yolu bir parola koymak. Zoom yakın zaman önce faydalı bir hamleyle bu özelliği varsayılan ayar haline getirdi. Toplantı bağlantıları gibi toplantı parolaları da asla sosyal medyada veya diğer açık mecralarda paylaşılmamalı. Aksi durumda, toplantınızı korumak için harcadığınız tüm çaba boşa gider.
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