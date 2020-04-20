1- Hesabınızı koruyun

Zoom hesabı, internet üzerinde kullandığınız diğer hesaplardan farksız. Bu yüzden, hesabınızı kurarken temel koruma önlemlerine özen göstermelisiniz. Başka yerde kullanmadığınız güçlü bir parola kullanın ve hesabınızı iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemiyle koruma altına alın. Bu sayede hesabınızın daha iyi korunmasını ve daha zor ele geçirilmesini sağlarsınız. Ayrıca, hesap verileriniz sızsa bile kendinizi koruyabilirsiniz.

Zoom’a özel bir nokta olarak şuna da dikkat etmelisiniz: Kayıt olduktan sonra, kullanıcı adı ve parolanıza ek olarak bir de Personal Meeting ID (Kişisel Toplantı Kimliği) alırsınız. Bunu herkese açık yerlerde paylaşmaktan kaçının. Zoom’da Personal Meeting ID ile açık toplantılar düzenlemek de mümkün olduğundan bu kimliği sızdırmak son derece kolay. Bunu paylaştığınızda, toplantı kimliğini bilen herkes düzenlediğiniz toplantıya girebilir. Bu yüzden bu bilgiyi paylaşırken dikkatli olun.