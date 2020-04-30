Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan eğitim başta olmak üzere video konferans alanında en çok kullanılan uygulamalardan biri haline gelen Zoom, platformuna yönelik yapılan güvenlik ve gizlilik eleştirilerini gidermek için bir adım daha attı. Zoom, görüşmeler ve webinar’lar için veri yönlendirme özelliğini kullanıma açtı.

Bu yeni özellik ücretli Zoom kullanıcılarının gerçek zamanlı görüşmelerinin taşındığı veri merkezlerinde belirli değişiklikler yapılmasına olanak sağlıyor.

İSTENEN VERİ MERKEZİ BELİRLENEBİLİYOR

Zoom Meeting ve Webinar kullanıcıları, artık belirli bir veri merkezi bölgesini seçerek tüm iletişim trafiklerinin bu merkez üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayabilecek.

Ücretli Zoom hesap yöneticileri ve hesap sahipleri, hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde bu değişikliği gerçekleştirebilecek. Ancak hesabın tedarik edildiği bölgedeki veri merkezi bu durumun istisnası olacak, örneğin Türkiye’de açılan bir hesap, bölgedeki veri merkezini kullanmayı bırakamayacak, ancak diğer veri merkezlerinin de veri rotasına dahil edilmesine ya da devre dışı bırakılmasına karar verebilecek.

100 kişiye kadar katılımcıyla 40 dakikayı aşmayan video konferanslar yapma olanağı sunan Zoom’un bu yeni özelliğinden yararlanabilmek için uygulamanın aylık 14.99 dolardan başlayan ücretli versiyonlarından birini kullanmak gerekiyor.

Yeni özellikle ilgili olarak Zoom’dan yapılan açıklamada, ABD, Kanada, Avrupa, Hindistan, Avustralya, Çin, Latin Amerika, Japonya ve Hong Kong’daki kendisine ait veri merkezlerindeki sistemlerinin yanı sıra, açık bulut mimarisi üzerinde hizmet sunan Zoom’un kullanıcıların bölgesel tercihlerini, görüşmeler için ihtiyaç duyulan kaynaklara bakmaksızın uygulayacağı belirtildi.

Buna göre, kullanıcıların hizmet almak istemediği bölgelerdeki Zoom Konferans Odası Bağlayıcıları (CRC’ler),görüşmelere ya da webinar’lara bağlanamayacak. Bir bölge devre dışı bırakıldığında, görüşmelere katılmayı sağlayan bölgesel arama numaraları da kullanım dışı kalacak. Ücretsiz Zoom kullanıcıları ise hesaplarının etkinleştirildiği bölgelerdeki varsayılan hizmet merkezlerinden platformu kullanmaya devam edecekler.

O KULLANICILARIN VERİLERİ ÇİN’DE TUTULMAYACAK

2011 yılında kurulan ve merkezi ABD olan Zoom'un 2019 yılı sonunda günlük aktif kullanıcı sayısı 10 milyon seviyesindeyken, Mart 2020 sonunda bu rakam 200 milyonu aşmıştı. Koronavrüs ile birlikte Zoom'a artan ilgi, milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin nerede tutulduğu ve nasıl kullanıldığıyla ilgili pek çok eleştiri ve güvenlik açığını da beraberinde getirmişti.

Bu eleştirileri bertaraf etmeye çalışan Zoom, ayrıca Çin dışında hesap açan ücretsiz kullanıcıların verilerinin artık hiçbir şekilde Çin’den geçmeyeceğini de duyurdu. Çin’deki kullanıcıların hesapları ise hesap yöneticisi Çin’i devre dışı bıraktığında, 25 Nisan’dan başlayarak veri taşıma için Çin’deki merkezleri kullanmıyor.

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Zoom yetkilileri, yaptıkları açıklamada Çin’deki toplantı sunucularını kullanan ve Çin dışındaki kullanıcıların verilerinin bugüne kadar hiçbir zaman Çin’de tutulmadığını da ifade etti. Zoom, Çin üzerinden kasti olmayan bağlantıları önlemek için 3 Nisan’da Çin’deki tüm HTTPS Tünelleme sunucularını kapatmıştı.

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