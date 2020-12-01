Covid-19 ile gelen rekor kâr artışı!

Koronavirüs salgını ile birlikte artan evden çalışma ve uzaktan eğitim uygulamalarıyla kullanıcı sayısı rekor üstüne rekor kıran video konferans yazılımı Zoom, 31 Ekim 2020’de sona eren 2021 mali yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre video öncelikli tümleşik iletişim şirketi Zoom Video Communications’ın üçüncü çeyrekte toplam gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artarak, 166.6 milyon dolardan, 777.2 milyon dolara yükseldi. Mali yılın ilk 9 aylık sonuçlarına bakıldığında ise şirketin toplam gelirleri 434.4 milyon dolardan yüzde 307’lik artışla 1 milyar 768.9 milyon dolara ulaştı.

Deyim yerindeyse koronavirüs rüzgârını tam olarak arkasına alan Zoom’un net kârı ise üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönem,ne göre tam olarak yüzde 8 bin 927 artarak 198.6 milyon dolara, mali yılın ilk 9 ayı toplamında ise yüzde 4 bin 54 yükselerek 411 milyon dolara çıktı.

2011 yılında faaliyetlerine başlayan ABD merkezli Zoom’un kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, elde ettikleri sonuçlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Müşterilerimiz ve topluluklar, Zoom ile her yerden çalışılabilen yeni bir dünyaya adapte olurken, onların iletişim ihtiyaçlarına odaklanmayı sürdürüyoruz. İnsanların Zoom üzerinden birbirine bağlanması, birlikte çalışması, yaratmaları ve öğrenmelerine yardımcı olmak için en inovatif, güvenli ve yüksek kaliteli iletişim platformunu sunma konusunda istekliyiz. Güçlü talep ve icra, üçüncü mali çeyreğimizde GAAP dışı işletme gelirlerinin ve nakit akışının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artmasını sağladı. 2021 mali yılını, artan toplam gelir görünümümüzün 2 milyar 575 milyon dolar ile 2 milyar 580 milyon dolar arasında ya da önceki yıla göre yüzde 314 artarak gerçekleşmesini öngörerek pazar pozisyonumuzu güçlendirmeyi bekliyoruz” dedi.

Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesinin belirleyici olduğunu duyuran Zoom’un, 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle müşteri sayıları şu şekilde gerçekleşti:

- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı yaklaşık 433.700 oldu ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre yüzde 485 arttı.

- Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 1.289 müşteri; bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami yüzde 136 arttı.

- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 10 çeyrek boyunca yüzde 130’un üzerinde gerçekleşti.

YILI 2.5 MİLYAR DOLARLIK GELİRLE KAPATACAK

Zoom, 2021 mali yılı dördüncü çeyrek ve 2021 mali yılı için beklentilerini de paylaştı. Buna göre şirket içinde bulunduğu 2021 mali yılı dördüncü çeyrekte, toplam gelirinin 806 ile 811 milyon dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 243 ile 248 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

2021 mali yılı toplamında ise Zoom’un toplam gelirinin 2 milyar 575 milyon dolar ile 2 milyar 580 milyon dolar, GAAP dışı faaliyet gelirinin ise 865 ile 870 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

DEĞERİ 6’YA KATLANDI

Covid-19’un küresel bir salgın halini almasıyla birlikte kullanımı ciddi oranda artan Zoom’a olan talep, yılbaşından bu yana şirketin ABD borsalarında işlem gören hisselerine ve dolayısıyla piyasa değerine de yansıdı.

2020 yılının ocak ayı başında 20 milyar dolar seviyesinde olan Zoom’un piyasa değeri şu an itibariyle 130 milyar doları buldu. Böylece koronavirüs döneminde Zoom değerini yaklaşık 6 kat artırmış oldu.