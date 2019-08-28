28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Bankası 2019 faiz oranları merak edilen konular arasında. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte 2019 Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.
Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.
Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.
2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
4 farklı tüketicisi kredisi imkânı sunan Ziraat Bankası kredi faizlerini yüzde 1.49 ve 1.59 seviyesine indirdi.
Buna göre çalışanın artısı ve emeklinin artısı tüketici kredisinin yıllık maliyeti yüzde 25'in altına indi. 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 516.10 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 379.10 TL oldu.
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