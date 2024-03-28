Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.079,97 %3,10
        DOLAR 32,3675 %0,07
        EURO 35,0206 %0,01
        ALTIN 2.324,46 %0,17
        FAİZ 47,65 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 26,02 %0,16
        BITCOIN 70.878,00 %0,23
        GBP/TRY 40,9392 %-0,02
        EUR/USD 1,0789 %0,01
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.800,50 %0,17
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, aylığa bağlı 8-12 bin lira arası güncellendi. 25 Mart itibarıyla başlayan başvurularını tamamlayanlar "2024 Ziraat Bankası emekli promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emekli promosyon kampanyalarını güncelleyeceği müjdesini verdi. Ziraat Bankası da emekli promosyonlarını 8 ile 12 bin TL arasında güncelledi. Başvuruların alınmaya başlamasının ardından işlemlerini tamamlayan vatandaşlar "Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri...

        • 2

          ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere Banka tarafından;

          10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

          10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

          15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

          20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        • 3

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

          Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihlerini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada; "Sayın Emeklimiz, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile Vakfımız arasında 2022 yılında yapılan protokol (3 yıllık) yenilenmiştir. 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak Bankamız tarafından mahsup edilecektir. Yeni dönem emekli promosyon ödemeleriniz Bankamız aracığıyla 28.03.2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bilgilerinize Sunar, Sağlıklı Günler Dileriz." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Bankanın açıkladığı bilgiler ışığında; Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 28 Mart Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırılacak. Bankanız üzerinden hesabınıza geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.

        Güncel benzin fiyatları
        Güncel benzin fiyatları
        Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı?
        Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı?
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        Dehşet! 3 çocuğunun annesini öldürdü!
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Jülide Kural: Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Habertürk Anasayfa