Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: ABD yardımı gelmezse geri çekilmek zorunda kalacağız

        Zelenskiy: ABD yardımı gelmezse geri çekilmek zorunda kalacağız

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın Kongre'deki anlaşmazlıklar nedeniyle engellenen ABD askeri yardımını alamaması halinde ordunun geri çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 00:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Yardım gelmezse geri çekiliriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD basınına kritik bir demeç verdi.

        Ukrayna'nın Kongre'de çoğunluğun sahibi Cumhuriyetçiler ve Başkan Biden'ın mensubu olduğu azınlıktaki Demokratlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle engellenen ABD askeri yardımını alamaması halinde Ukrayna ordusunun Rus güçleri karşısında 'küçük adımlarla' geri çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

        Washington Post'a demeç veren Zelenskiy, "Eğer ABD desteği olmazsa, hava savunmamız, Patriot füzelerimiz, elektronik savaş için sinyal bozucularımız ve 155 milimetrelik top mermilerimiz olmayacak demektir. Bu geri çekileceğimiz, adım adım, küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

        Zelenskiy, geri çekilmemek için bir yol bulmaya çalıştıklarını belirtti.

        Engellenen yardım

        Biden yönetimi, Kiev yönetimine 60 milyar dolar büyüklüğünde bir askeri yardım paketi gönderme kararı almıştı. 60 milyar dolarlık bu paket Demokratların kontrolündeki Senato’dan geçse de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almamıştı.

        Başkan Joe Biden, Kongre’nin Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardım paketini onaylaması için aylardır çağrı yapıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul servisi devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Okul servisi devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Habertürk Anasayfa