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        Haberler Magazin Kocalarından vazgeçtiler, soy isimlerinden vazgeçmediler - Magazin haberleri

        Kocalarından vazgeçtiler, soy isimlerinden vazgeçmediler

        Birçok ünlü, boşanmalarına rağmen eski eşlerinin soyadlarından vazgeçmedi. Elbette bunun nedeni, kariyerlerine tanındıkları soyadlarıyla devam etmek istemeleri. Sezen Aksu'dan Zuhal Olcay'a kadar birçok ünlü, kocasından vazgeçse de soyadlarından vazgeçmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:16 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:46
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        • 1

          Onlar, kariyer merdivenlerini çıkarken eşlerinin soyadlarını taşıyordu. Gün geldi, çeşitli nedenlerden dolayı eşlerinden boşandılar.
          'Dere geçerken at değiştirilmez' misali, tanındıkları soyadları değiştirmediler. Bazılarının eski eşleri, soyadının kullanılmaya devam etmesine karşı çıkarak mahkeme kararıyla bunu engelledi. Serap Ezgü'de olduğu gibi... Sümer Ezgü, soyadının eski eşi tarafından kullanılmasını mahkeme kararıyla engelleyince Serap Ezgü, Serap Paköz oldu.
          Bir diğer örnek ise Ayşen Gruda...
          Yılmaz Gruda, yıllarca soyadının kullanmaması için eski eşine çağrıda bulundu. Mahkemeye başvurmasa da yıllarca bunu Ayşen Gruda'dan istedi. Ne var ki Ayşen Gruda, bu çağrılara kulak asmayarak 'Gruda' soyadını kullanmaya devam etti. Bu nedenle defalarca kavga dahi eden Yılmaz Gruda ile Ayşen Gruda, vefatlarından kısa bir süre önce barıştı.

        • 2

          Sezen Aksu (Yıldırım)
          Eşi: Ali Engin Aksu
          Evlenme Tarihi: 1974
          Boşanma Tarihi: 1978

        • 3

          Ayşen Gruda (Erman)
          Eşi: Yılmaz Gruda
          Evlenme Tarihi: 1965
          Boşanma Tarihi: 1976

        • 4

          Demet Akbağ (İybar)
          Eşi: İskender Akbağ
          Evlenme Tarihi: 1981
          Boşanma Tarihi: 1984

        • 5

          Zerrin Tekindor (Batman)
          Eşi: Çetin Tekindor
          Evlenme Tarihi: 1988
          Boşanma Tarihi: 1999

        • 6

          Muazzez Abacı (Altıoklar)
          Eşi: Abdurrahman Abacı
          Evlenme Tarihi: 1965
          Boşanma Tarihi: 1970

        • 7

          Suna Yıldızoğlu (Eady)
          Eşi: Kayhan Yıldızoğlu
          Evlenme Tarihi: 1976
          Boşanma Tarihi: 1978

        • 8

          Ecem Erkek(Karabulut)
          Eşi: Yüce Armağan Erkek
          Evlenme Tarihi: 2016
          Boşanma Tarihi: 2020

        • 9

          Işıl Sergen (Ulutürk)
          Eşi: Burak Sergen
          Evlenme Tarihi: 1999
          Boşanma Tarihi: 2018

        • 10

          Ivana Sert (Smiljković)
          Eşi: Yurdal Sert
          Evlenme Tarihi: 2004
          Boşanma Tarihi: 2013

        • 11

          Emel Müftüoğlu (Merdivenci)
          Eşi: Oğuz Müftüoğlu
          Evlenme Tarihi: 1965
          Boşanma Tarihi: 1992

        • 12

          Zuhal olacay (İşanç)
          Eşi: Zafer Olcay
          Evlenme Tarihi: 1980
          Boşanma Tarihi: 1987

        • 13

          Nazan Öncel (Kazan)
          Eşi: Salih Öncel
          Evlenme Tarihi: 1973
          Boşanma Tarihi: 1985

        • 14

          Gönül Yazar(Özyeğiner)
          Eşi: Necdet Yazar
          Evlenme Tarihi: 1952
          Boşanma Tarihi: 1954

        • 15

          Serpil Çakmaklı (Dönmez)
          Eşi: Mert Çakmaklı
          Evlenme Tarihi: 1978
          Boşanma Tarihi: 1979

        • 16

          Arsen Gürzap (Göze)
          Eşi: Can Gürzap
          Evlenme Tarihi: 1971
          Boşanma Tarihi: 2008

        • 17

          Derya Baykal (Bilgiç)
          Eşi: Levent Baykal
          Evlenme Tarihi: 1976
          Boşanma Tarihi: 1980

        • 18

          Perran Kutman (Kanat)
          Eşi: Hüseyin Kutman
          Evlenme Tarihi: 1973
          Boşanma Tarihi: 1978

        • 19

          Nurseli İdiz (Çamlıbel)
          Eşi: Cem İdiz
          Evlenme Tarihi: 1983
          Boşanma Tarihi: 1999

          Fotoğraflar: İHA, DHA, HT Magazin, Instagram

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