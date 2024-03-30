Kocalarından vazgeçtiler, soy isimlerinden vazgeçmediler

Onlar, kariyer merdivenlerini çıkarken eşlerinin soyadlarını taşıyordu. Gün geldi, çeşitli nedenlerden dolayı eşlerinden boşandılar.

'Dere geçerken at değiştirilmez' misali, tanındıkları soyadları değiştirmediler. Bazılarının eski eşleri, soyadının kullanılmaya devam etmesine karşı çıkarak mahkeme kararıyla bunu engelledi. Serap Ezgü'de olduğu gibi... Sümer Ezgü, soyadının eski eşi tarafından kullanılmasını mahkeme kararıyla engelleyince Serap Ezgü, Serap Paköz oldu.

Bir diğer örnek ise Ayşen Gruda...

Yılmaz Gruda, yıllarca soyadının kullanmaması için eski eşine çağrıda bulundu. Mahkemeye başvurmasa da yıllarca bunu Ayşen Gruda'dan istedi. Ne var ki Ayşen Gruda, bu çağrılara kulak asmayarak 'Gruda' soyadını kullanmaya devam etti. Bu nedenle defalarca kavga dahi eden Yılmaz Gruda ile Ayşen Gruda, vefatlarından kısa bir süre önce barıştı.