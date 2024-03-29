Mehmet Ayan yazdı: Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?

Kuşkusuz Ali Koç ve çevresi düşünmüştür ama siz okuyucularımıza KUPADAN ÇEKİLME MÜEYYİDELERİNİ SUNALIM…

TFF TALİMATINA GÖRE “Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF’nin karşılaşacağı maddi, manevi her türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai şart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi, Süper Kupa’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”