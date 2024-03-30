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Hepimizin İngilizce sınavı olmuştur. Sözlü ya da yazılı. Olmayanlar da olabilir elbette ama onlarında izlediği bir dizi vardır herhalde... TV’lerde ya da bu alandaki platformlarda... Şimdi bu ikisinin yani İngilizce ve dizileri (Yerli- Yabancı ya da film) bir araya getirin. Ne alaka diyebilirsiniz? Hayır, tabii ki İngilizce bir dizi ya da filmden söz etmiyoruz. Çıkın, çıkın evinizden bir mekan hayal edin. Akşam saatleri.. 8-10 hatta 20 belki de daha fazla kişi bir araya gelmiş... Sorular soruluyor... Aslında dizileri izleyenler arasından bir anlamda en iddialısı seçiliyor. Nasıl mı Quiz Night ile... İstanbul’da pek çok sokak ya da mekanda görmek, etkinliğe bilet almak mümkün. Biz de bu gecelerden birine tanıklık ettik. Bu etkinliği hayata geçiren 2 gazeteci arkadaşımıza sorduk. Fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl gelişti? Hadi gelin bakalım neymiş bu Quiz Night!

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Aydil Durgun- 10Haber Editörü Şebnem Turhan: Nasıl bir Ekonomi Gazetesi Finans Muhabiri Fikir ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Aydil Durgun: Yabancı filmlerde görüp özendiğim bir konseptti pub quiz. Şebnem Kurtuluş'ta bir mahalle barında pub quiz yapıldığını söyleyince hemen koştuk. Orada temalar daha çok hayvanlar, coğrafya gibi daha genel konulardı. Ben böyle yarışmalarda aşırı hırslı bir insan olduğum için kazandık. Sonra Bomontimizin gülü, çok sevdiğimiz Kozmos'un sahibi Dilek'e sen de yapsana quiz night dedik. O da siz yapın deyince Şebnem'le kendimizi bir anda üniversiteye hazırlanır gibi soru hazırlarken bulduk. Yani önce aslında bir sahayı kokladınız? REKLAM Şebnem Turhan: Her şey Kurtuluş’ta bir barda yapılan quiz night ile başladı. Aydil’in kazanma hırsı bizi bir gece galibiyete taşıdı ve quiz night sevdamız yükselişe geçti. Dayanamadık ve İbrahim Selim’in quiz night gecesine de katıldık. Çok başarılı olamasak da bu tür bar eğlencesinin doğru konseptle yapıldığında büyük başarı sağlayabileceğine inandık. Geçen yıl baharda ilk kez gündeme getirdik planımızı. Bizim amacımız popüler bir konsept belirleyip uzmanlık seviyesindeki sorularla gerçek fanların kazanabileceği bir quiz night düzenlemekti. Ki bunu da başardığımıza inanıyorum. Nerede, ne zaman ilk kez yapıldı? Aydil Durgun: Geçen yıl kasım ayında başladık. O zamanlar pek bir sevdiğimiz Kızılcık Şerbeti üzerine yaptık. Eski bölümleri tekrar izledik. Sahneleri tek tek gözden geçirdik. İlk 30 soruluk seti hazırlamamız saatler sürmüştü ama çok eğlendik. Soruların ve cevapların doğru olması için özen gösterdik. Sanki haber yazıyormuşum gibi 'double check'le ilerledik hep.

Peki, o 30 soru nasıl hazırlandı? Şebnem Turhan: Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk ve ikinci sezonundan. 5 soru da yedek olarak belirledik. Her soru 10 puan. Daha zor bazı sorulara ise 20 puan verdik. Beraberlik durumunda ise yedek sorularla birinciyi belirledik. Birincinin hediyesi ise bir şişe şampanya. Öyle bir ilgi oldu ki küçücük mekana Dilek büyük bir başarı ile 13 masa sığdırdı. En az 3 kişiden oluşan gruplar halinde katılabildi meraklılar. Aydil, Kızılcık Şerbeti’nin deli fişeği Alev karakterine büründü ben de öğretmen Kıvılcım Hanım karakterini seçtim. Mekanda içki menüsü de karakterlerin isimlerinden alınan kokteylerle süslendi. Kızılcık Şerbeti quiz night öyle çok ilgi gördü ki üzerine 3 tane daha yapmak zorunda kaldık. Ve her seferinde mekan hınca hınç doluydu. İkinci konseptimiz ise efsane dizi Aşk-ı Memnu oldu. Şubat ayında iki kere de Aşk-ı Memnu quiz night yaptık. Ben tabii ki Matmazel Deniz Aydil de bariz bir şekilde Bihterimiz oldu. Aşk-ı Memnu quiz night iki kere ve yine geceye özel kokteyler ve hınca hınç dolu mekanda gerçekleşti. REKLAM İlgi nasıldı? Aydil Durgun: Dilek Instagram hesabından duyurusunu yapar yapmaz bütün masalar rezerve edildi. İlgi olur diye düşünmüştük ama bu kadarını tahmin edemedik. O kadar talep oldu ki üç tane daha yaptık. Bir süre Kızılcık izlerken öğrenci gibi notlar almaya başladım, her şeye soru olur mu diye bakar oldum. Geceye eğlenceli olur diye karakterlerin kılığında gittik. Ben Alev oldum, Şebo Kıvılcım. Dilek de kokteylleri geceye özel yeniden düzenledi, diziden karakterlerin adıyla servis edildi. Alevler, Pembeler su gibi aktı quiz gecelerimizde. Ardından Şebo'nun neredeyse ezbere bildiği Aşk-ı Memnu dizisinin quiz gecesini düzenledik. İnsanların yapsanıza diye talep ettiği bir diziydi zaten. Orada da yine içkiler diziye uygun konseptle servis edildi. Biz de karakterler olarak geldik. Hatta burada gelen yarışmacılara diziden karakter kılığında gelirse ekstra puan vereceğimizi duyurduk. Çok başarılı kostümlerle gelenler oldu. Elinde oyuncak bebek, karnında yastıkla gelen Peyker mesela... REKLAM

En zoru soru hazırlama aşaması olsa gerek nelere dikkat ettiniz? Şebnem Turhan: Evet, bizim için en zoru soru hazırlama süreci. Çünkü hem başka quiz nightlarda sorulan sorulara yer vermemek hem de gerçek fanların yanıtlayabileceği derinlikli sorular hazırlamak zorundaydık. Mesela Aşk-ı Memnu gecelerinde en sevdiğim sorulardan biri Firdevs Hanımı kumar baskınından kurtarmak için gelen Hilmi beyin avukatının hangi Biri Bizi Gözetliyor evi ünlüsü olduğu. Kızılcık Şerbeti’nde ise küçük detaylar söylenen dini içerikli sözlerin anlamları gibi araştırılması gereken sorularımız öne çıktı. Aslında iki diziyi gerçekten dikkatli izleyen herkesin yanıtlayabileceği sorular sorduk. Aşk-ı Memnu’ya benim hastalıklı bir bağımlılığım olduğu için Aydil bazı soruları sormamı engelledi ama sorularımız gerçekten aşırı kaliteli ve hiçbir yerde görülemeyecek emek emek hazırlanmış şekilde katılımcılara soruldu. REKLAM Siz sahayı koklamışsınız ama kısa bir süreliğine de ara verdiniz şimdi Şebnem’in yurt dışına çıkmış olması nedeniyle. Peki sahada sizden esintiler var mı?

Aydil Durgun: Biz quiz gecelerine başladıktan sonra hem Bomonti'de hem de Beyoğlu ve hatta Kadıköy'de mekanların aynı konseptle quiz geceleri yaptığını gördük. Trendsetter olduk resmen, bize helal olsun be dedik. ŞebnemTurhan: Quiz night geceleri ise gerçekten unutulmaz anlar yaşattı katılımcılara. Soruları ben sordum Aydil görevi ise kopya çekmeyi engelleyecek ve yaptığı paslarla esprilerin yapılıp ortamın biraz daha rahatlamasını sağlamak üzerineydi. 30 sorumuz iki bölümde soruldu. İlk 15 soru sonrasında herkesin puanı hesaplandı bir ara verildi ve ikinci bölüme geçildi. En çok puanı alan ise birinci oldu. Yaz döneminde ara verdik sonbaharla birlikte yeniden quiz night geceleri başlayacak. Öyle bir akım başlattı ki bizim Kozmos Coffee Bomonti’de gerçekleştirdiğimiz quiz night geceleri İstanbul’un her yerindeki mekanlarda kopyalandı. Ancak sorular bizim kendi emeğimiz olduğu için aynı başarıyı sağlayabileceklerine inanmıyorum.