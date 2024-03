App\Http\Helpers\MOCA\MOCAHelper\sendToQueue => The connection timed out after 3 sec while awaiting incoming data

Tahıl ve şekerin insan hayatına girmesiyle diş çürüklerinin arttığı belirlendi

SON

DAKİKA

Ara Takipde Kalın! Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ! LİSTELE

GİRİŞ YAP ÜYE OL E-posta adres ve şifre ile giriş yap E-posta Şifre Şifremi unuttum ? GİRİŞ YAP Sosyal hesap ile giriş yap Google

Twitter

Facebook

Apple Şifre Yenileme Şifre yenileme bağlantısını gönderebilmemiz için e-posta adresinize ihtiyacımız var. E-posta ŞİFREMİ GÖNDER İPTAL Şifre yenileme bağlantısı Şifreniz eposta@email.com adresine başarıyla gönderildi. Lütfen gelen kutunuzu veya spam (önemsiz) klasörünü kontrol edin. Sosyal hesap ile üye ol Google

Twitter

Facebook

Apple E-posta adres ile üye ol Ad Soyad E-posta Şifre Bültenler ve ticari iletilerden haberdar olmak için Rıza Metni kapsamında elektronik ileti almak istiyorum. ÜYE OL Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. “Üye ol” veya “Sosyal Hesap” butonlarından birine basarak Üyelik Sözleşmesi’ni, Rıza Metni’ni, Çerez Politikası’nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.